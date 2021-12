Więcej na temat dzieci gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa od ponad dwudziestu lat są parą. Być może udaje im się zachować związek, bo stronią od udzielania wspólnych wywiadów, czy publikowania wspólnych zdjęć. Z dala od mediów starają się także wychowywać dzieci. Para doczekała się trójki - bliźniaków Lucy i Nicholasa, a także Mashy.

Dzieci Iglesiasa i Kurnikowej skończyły cztery lata

Choć para nie opowiada publicznie o dzieciach, to piosenkarzowi, jak i tenisistce zdarza się publikować w mediach społecznościowych zdjęcia pociech. Starsze dzieci patr skończyły cztery lata, a to było powodem do zamieszczenia przez Annę Kurnikową ich nowych fotografii. Wyglądają na bardzo szczęśliwe szkraby.

Chłopiec pozuje uśmiechnięty w czerwonej bluzie z myszką Miki, a jego siostra radośnie wdrapuje się na konstrukcję na placu zabaw. Maluchy są podobne do rodziców.

Iglesias nagrał uroczy filmik z 2-miesięczną córką. Masha "tańczy" do znanej piosenki

Iglesias i Kurnikowa są dumnymi rodzicami

Chociaż piosenkarz i tenisistka od lat unikają rozgłosu, starając się trzymać swoje życie prywatne z dala od zainteresowania mediów, to dla swoich dzieci robią wyjątek. Para jest bardzo dumna ze swoich pociech, dlatego chętnie spędza z nimi czas. W mediach społecznościowych Kurnikowej i Iglesiasa można znaleźć zdjęcia i nagrania z najważniejszych chwil w ich rodzinie. Niedawno filmik, na którym najmłodsza pociecha znanej pary tańczy do popularnego hitu, podbił serca fanów. Urodzinowe fotografie bliźniaków także zostały bardzo ciepło przyjęte.