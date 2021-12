Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Hanna Zborowska przez 14 lat była żoną Daniela Nevesa. Córka Wiktora Zborowskiego poinformowała jednak w styczniu 2021 roku o tym, że się rozwodzi. Początkowo niechętnie wypowiadała się na temat rozstania. Później jednak zdradzała coraz więcej szczegółów. I tak przyznała, że nie ma z ojcem swoich córek dobrych relacji. "Jak mnie widzi, to ma ochotę mnie j***ąć. A tak naprawdę to wydaje mi się, że jednak była teściowa chce to zrobić" - wyznała wówczas. Teraz influencerka odwiedziła studio "Dzień dobry TVN" i znów wspomniała o byłym mężu.

Zborowska i Wrona na początku związku nie mieli lekko: Iskry szły jak cholera

Hanna Zborowska o kłopotach finansowych po rozwodzie

Hanna Zborowska była gościem ostatniego odcinka "Dzień dobry TVN", by opowiedzieć o nowym zawodowym projekcie. Przy okazji wspomniała, że po rozwodzie jej sytuacja finansowa i zawodowa nie wyglądała dobrze. Wcześniej Zborowska pracowała wszak w firmie Nevesa.

Nie powiem, żeby było super jeśli chodzi o zawodowe sprawy. Bo wcześniej pracowałam w firmie byłego męża. Zaczęłam robić wszystko na raz i to nie był chyba dobry pomysł. Stworzyłam projekt z dwoma koleżankami - Magda, która jest artystką pierwsza się do mnie zgłosiła. Zrobiła kilkanaście projektów. A druga to mentorka, która wyciągnęła mnie z dołka po rozwodzie. Z dziewczynami zrobiłyśmy Księżycowy Kalendarz - opowiadała.

Kobieta była zachwycona nowymi doświadczeniami zawodowymi. Opowiadając o nich, promieniała.

Hanna Zborowska o córkach i nowym partnerze

Starsza siostra Zofii Zborowskiej już wcześniej zdradziła, że po rozstaniu z mężem znalazła nowego partnera. W sieci chwaliła się romantycznymi ujęciami z przystojnym Marcelo. W studiu TVN przyznała, że randki z nowym partnerem wywołują u niej uczucie "motyli w brzuchu".

Już w zeszłym roku byliśmy razem. Nie żeby roczny związek był jakoś długometrażowy, ale jest śmiesznie. Po 14 czy 15 latach małżeństwa miałam motylki. Poczułam się młodo i beztrosko – powiedziała.

Nie wszystko jednak układa się po myśli influencerki. Okazuje się, że córki Zborowskiej jeszcze nie do końca zaakceptowały mężczyznę.

Mila, czyli młodsza córka, potrafiła sobie to w głowie poukładać. Ale starsza córka ma wrażenie, jakby zdradzała swojego tatę, lubiąc Marcelo - mówiła.

Jakiś czas temu Zborowska mówiła, że dziewczynki spędzają z tatą co drugi weekend.

