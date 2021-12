Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Magda Welc była najmłodszą zwyciężczynią talent show w Polsce. Ta 12-latka podbiła serca jurorów i publiczności podczas finału "Mam talent!" i wygrała główną nagrodę - 300 tysięcy złotych. Zaśpiewała piosenkę Edyty Geppert "Och, życie kocham cię nad życie". Nie każdy pamięta, że podczas finałowego odcinka pokonała m.in. Kamila Bednarka, którego dzisiaj nikomu nie trzeba przedstawiać. Młoda wokalistka nie zrobiła jeszcze takiej kariery jak jej rywal, ale niedawno wróciła do tworzenia muzyki i ma nadzieję, że zwiąże z nią swoją przyszłość.

Magda Welc po wygranej pieniądze przekazała rodzicom, którzy wybudowali dom. Dziś wokalistka ma 23 lata. Udzieliła wywiadu, w którym wspomina udział w programie z perspektywy minionych lat. Okazało się, że zgłoszenie utrzymywała w tajemnicy przed rodzicami.

Sama zgłosiłam się do programu. Nikt z rodziny nic o tym nie wiedział. Mamie powiedziałam dopiero dzień przed przesłuchaniami w Lublinie. Nigdy nie sądziłam, że wygram. Traktowałam to raczej jako przygodę i sprawdzenie swoich możliwości" - powiedziała w rozmowie z "Angorą".

Jak potoczyła się jej droga? Rodzice nie chcieli, by po programie rozpoczęła karierę piosenkarki. Nie podpisali umowy z żadną wytwórnią, choć zgłaszali się chętni, by współpracować z Magdą. Jednak dziś jest wdzięczna, że zamiast tego postawili na jej edukację. Kiedy skończyła podstawówkę, poszła do muzycznego gimnazjum, gdzie uczyła się gry na flecie poprzecznym. Później jej muzyczne plany zeszły na drugi plan, ponieważ uczyła się w "zwyczajnym" liceum ogólnokształcącym. Mimo to cały czas kochała śpiew i ćwiczyła głos. Poszła na studia i dziś jest na ostatnim roku germanistyki. Chciała mieć zawód, gdyby nic nie wyszło z jej wokalnych marzeń. Te zaczęły się spełniać dopiero niedawno, kiedy podczas pandemii nawiązała współpracę z Mariuszem Ostańskim, swoim byłym nauczycielem śpiewu, muzykiem i właścicielem studia nagrań. Od tamtej pory nagrywa z nim piosenki. Ma na koncie kilka singli.

Pandemia pomogła mi wrócić do muzyki. To był dobry czas na tworzenie. Nie miałam presji czasu, że coś mi ucieka, że przepadają mi gdzieś terminy. Wszystko dla wszystkich było zamknięte - powiedziała na łamach "Angory".

W planach jest nagranie pierwszej "dorosłej" płyty. Utwory Magdy Welc można usłyszeć i zobaczyć na Youtubie. Współprowadzi kanał Magda Welc i Mariusz Ostański Studio Produkcyjne, gdzie znajdują się ich single. 23-latkę czeka jeszcze obrona pracy magisterskiej. Jej marzeniem jest przebić się na polski rynek muzyczny. Prowadzi także konto na Instagramie, gdzie dodaje informacje na temat nowych nagrań i planów. Więcej zdjęć Magdy Welc zobaczycie w naszej galerii.