Joanna Brodzik ostatnio udzieliła wywiadu dla "Twojego Stylu" i zapozowała na okładce pisma. Sesja zdjęciowa z jej udziałem daleka jest jednak od zachwytów fanów. Niektórzy twierdzą, że kadry są za bardzo wyretuszowane w programie graficznym, a twarz aktorki wygląda nienaturalnie.

Joanna Brodzik na okładce "Twojego Stylu". Nie wszystkim się spodobała. "Grafika trochę poniosło"

Aktorka pochwaliła się wywiadem i sesją zdjęciową na Instagramie. Miesięcznik także zapowiedział styczniowy numer z gwiazdą na okładce.

Na okładce Joanna Brodzik, która w wywiadzie opowiada, jak zmysłowo smakować życie - zapowiedział "Twój Styl".

Joanna Brodzik ma na sobie różową bluzkę w azjatyckie wzory i pozuje w rozpuszczonych włosach, szeroko się uśmiechając. Przy okazji wywiad pozwolił jej na wypromowanie ostatnio wydanej książki. Ta zmysłowa sesja wśród kwiatów i owoców nie wszystkim przypadła do gustu. Padło sporo słów krytyki. Zdaniem niektórych aktorka nie przypomina samej siebie.

Jesteście pismem o kobietach i dla kobiet. Tymczasem na okładkach i wewnątrz pokazujecie zupełnie odrealnione wizerunki kobiet, które nie są nawet do siebie podobne. Zlewają się w jedną masę sztucznych identycznych twarzy.

Grafika trochę poniosło.

Zupełnie do siebie niepodobna - skomentowali internauci na Instagramie.

Wiele osób chciałoby oglądać bardziej naturalne wydanie aktorki, szczególnie w kontekście promowania takich haseł jak "love yourself" oraz faktu, że niektóre pisma i portale coraz częściej pokazują kobiety takimi, jakie są. Siwizna na głowie nie jest już powodem do wstydu, a wyretuszowane ciała modelek na okładkach powoli odchodzą do lamusa. A jak wam podoba się okładka z Joanną Brodzik?