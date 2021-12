Więcej na temat sprawy Chrisa Notha na stronie głównej Gazeta.pl

"And Just Like That". Na premierze Mr. Big z młodszą o 28 lat żoną

Chris Noth, znany szerszej publiczności z roli w serialu "Seks w wielkim mieście" został oskarżony o gwałt przez dwie kobiety. Obie opowiedziały o swoich traumatycznych doświadczeniach na łamach "The Hollywood Reporter". Do pierwszego gwałtu miało dojść w 2004 roku, kiedy aktor był u szczytu popularności, do drugiego w 2015 roku (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ) Teraz głos zabrała trzecia kobieta, która utrzymuje, że gwiazdor przed laty wykorzystał ją seksualnie.

Trzecia ofiara Chrisa Notha?

Kobieta, która przedstawia się jako Ava, powiedziała dziennikarzowi portalu The Daily Beast, że padła ofiarą napaści seksualnej. Miał dopuścić się jej Chris Noth. Sytuacja miała wydarzyć się w 2010 roku. Kobieta miała wówczas 18 lat. Stawiała pierwsze kroki jako wokalistka i pracowała jako hostessa w Da Marino, włoskiej jadłodajni na 49. ulicy w pobliżu Times Square. 55-letni wówczas aktor często odwiedzał tę restaurację i nierzadko wpadał pijany. W dniu, kiedy rzekomo napadł na Avę, śpiewał z nią w duecie (miał powiedzieć kierownikowi sali, że chce wystąpić z kobietą), komplementował ją. Później stał się natarczywy. Zaczął ją obmacywać i przyciągać na kolana.

Czułam jego erekcję - opowiadała.

Na tym jednak nie koniec. Kiedy lokal został zamknięty, kobieta poszła na zaplecze. Miał pojawić się tam również Chris Noth. Aktor rzekomo zgasił światło.

Zachowywał się tak, jakbyśmy celowo potajemnie wymknęli się razem - mówiła kobieta.

Ava opisywała przy tym aktora jako "silnego, ciężkiego i niechlujnego". Aktor "Seksu w wielkim mieście" miał rzucić ją na biurko, zacząć całować, a później penetrować palcami.

Kiedy poczuł tampon, miałam nadzieję, że to będzie koniec - czytamy w wywiadzie.

Aktor miał nadal obmacywać 18-latkę i pytać ją, czy jej menstruacja dobiega końca. Ava relacjonuje, że wówczas miała przenieść się na krzesło i odepchnąć go rękoma i nogami.

Nie usłyszał, "nie", ale powiedziałam "nie tutaj". Przekonałam go, że spotkam się z nim gdzieś indziej - mówiła dziennikarzowi.

To właśnie wtedy kobiecie udało się uciec. Ava utrzymywała, że Noth wysłał jej SMS-a z prośbą o adres. Rzekomo chciał wysłać po nią samochód. Nie doczekał się jednak wiadomości zwrotnej.

Rano byłam obolała. Bolały mnie ręce i nogi - czytamy w The Daily Beast.

Ava zdradziła, że zdecydowała się głośno powiedzieć o sprawie dopiero teraz, bo usłyszała historie innych kobiet, które oskarżają gwiazdora o gwałt, a on wszystkiemu zaprzeczył. Kobieta w 2017 roku, kiedy akcja #MeToo była niezwykle głośna, napisała na Facebooku wpis, w którym wyznała, że padała ofiarą napaści seksualnej. Nie wymieniła jednak wówczas nazwiska oprawcy.

"And Just Like That..." Peleton usuwa reklamę z Chrisem Nothem

Przedstawiciel Chrisa Notha zaprzecza

Przedstawiciel aktora zabrał już głos. Twierdzi, że kobieta, która zarzuca aktorowi napaść seksualną, kłamie.

Chris nie ma żadnej wiedzy na temat tego, kim jest ta osoba i nigdy nie przekroczyłby tej granicy - podał w oświadczeniu.

MOLESTOWANIE SEKSUALNE

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji TU.

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.