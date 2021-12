Więcej wiadomości o zagranicznych gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Złota era Hollywood do dziś budzi wielkie emocje. Aktorzy i piosenkarze, którzy wówczas święcili sukcesy, nie raz musieli wiele poświęcić, by wzbić się na szczyt. A nie było łatwo. Na ich drodze często stawała wojna lub przywódcy totalitarnych państw. Czasem też doświadczenia z młodości stawały się wskazówkami na przyszłość. Która z gwiazd może pochwalić się nieoczywistym życiorysem?

Elvis Presley farbował włosy i znał karate

Elvis Presley Metro Goldwyn Mayer east news

Elvis Presley był naturalnym blondynem, jednak od początku kariery farbował włosy co dwa tygodnie na czarny kolor. Król rock and rolla odbywał też służbę wojskową w Niemczech, gdzie poznał chwyty karate. Niektóre z ruchów później wykorzystywał w układach tanecznych.

Audrey Hepburn przeżyła głód w czasie wojny

Audrey Hepburn Courtesy Everett Collection east news

Audrey Hepburn słynęła z filigranowej figury, która dla wielu mogłaby wydawać się wręcz idealna. W rzeczywistości aktorka cierpiała na anemię, która miała być konsekwencją zdarzeń z jej lat młodości. Audrey Hepburn cierpiała głód w czasie II wojny światowej i ledwo dożyła do jej końca. Podczas inwazji Niemców na Holandię żywiła się pokrzywami i cebulkami tulipanów, które popijała wodą.

Inną ciekawostką związaną z gwiazdą są kulisy jej spotkania z Marlonem Brando w 1955 roku, gdy oboje jedli lunch w tej samej restauracji. Audrey Hepburn przedstawiła się koledze po fachu, lecz ten nie powiedział do niej ani słowa. Aktorka przez lata była przekonana, że Marlon Brando nią gardzi, jednak cztery dekady później, gdy trafiła do szpitala, otrzymała od niego list. Aktor wyjaśnił w nim, że nie odezwał się do niej, ponieważ był zbyt zaskoczony ich spotkaniem.

Józef Stalin dwukrotnie zlecał zabójstwo Johna Wayne'a

John Wayne w filmie 'Riders of Destiny' Mary Evans Picture Library east news

John Wayne był jedną z największych gwiazd starego Hollywood i nigdy nie ukrywał swojego zdania w kwestii polityki. Jeden z najbardziej popularnych amerykańskich aktorów był zagorzałym antykomunista, co nie podobało się Józefowi Stalinowi. Przywódca ZSRR miał dwukrotnie zlecić zabójstwo gwiazdy westernów, a to zadanie zlecił oficerom KGB. FBI dowiedziało się jednak o tych planach i udaremniło zamachy.

Greta Garbo chciała zabić Adolfa Hitlera

Greta Garbo Courtesy Everett Collection east news

Greta Garbo była ulubioną aktorką Adolfa Hitlera, który wiele razy próbował zaprosić ją na odwiedziny w Niemczech. Gwiazda nigdy jednak nie spotkała się z przywódcą nazistów, ponieważ w międzyczasie wybuchła wojna. W rozmowach z przyjaciółmi wyjawiła jednak, że gdyby doszło do spotkania i miałaby taką szansę, wyjęłaby broń z torebki i strzeliła w kierunku Hitlera.

Marlene Dietrich została odznaczona przez Amerykanów

Marlene Dietrich Universal Pictures east news

Do Niemiec nie wróciła też urodzona tam Marlene Dietrich, która odmówiła współpracownikom Adolfa Hitlera nagrania filmu tuż przed wybuchem wojny. Aktorka stała się symbolem walki z nazizmem i w 1939 roku przyjęła amerykańskie obywatelstwo, wspierała też tamtejszych żołnierzy, za co została odznaczona medalem. Największym atrybutem gwiazdy był jej charakterystyczny głos, który ubezpieczyła na... 1 milion dolarów.

Hedy Lamarr pomogła aliantom z torpedami

Hedy Lamarr MGM east news

Hedy Lamarr była nie tylko znaną aktorką, ale także producentką i wynalazczynią. Gwiazda zasłynęła rozbieraną rolą w filmie "Ekstaza", który wywołał wielki skandal, ale również zapewnił młodej artystce rozgłos. Hedy Lamarr wyszła za mąż za jednego z najbogatszych Austriaków, Fritza Mandla. Biznesmen zbił fortunę na produkcji uzbrojenia i opracowywaniu systemów łączności radiowej, współpracował też z nazistami. Mąż aktorki był bardzo zazdrosny o jej produkcje i z czasem zakazał żonie występowania w filmach. Hedy Lamarr zaczęła pomagać mu w pracy i okazało się, że szybko nauczyła się nowego fachu. Gwiazda w 1937 roku rozwiodła się i uciekła do Londynu. Niedługo potem trafiła do Hollywood i święciła sukcesy nie tylko na estradzie. W 1940 roku aktorka pomogła opracować system naprowadzania radiowego torped, by wesprzeć aliantów na froncie. Jej odkrycie przyczyniło się do powstania kolejnych wynalazków, takich jak między innymi Bluetooth, GPS czy Wi-Fi.

Do Shirley Temple przybył ksiądz z Watykanu

Shirley Temple &Twentieth Century Fox Film Corporation east news

Shirley Temple była jedną z najbardziej utalentowanych dziecięcych aktorek złotej ery Hollywood. Talent młodej gwiazdy wydawał się być tak nierealny, że spora część jej fanów podejrzewała spisek. Niektórzy sądzili, że Shirley Temple tak naprawdę jest sporo starsza, a jej młody wygląd zawdzięcza niskorosłości. Była to na tyle popularna plotka, że musiała zostać zweryfikowana. W tym celu przedstawiciele Watykanu wysłali do dziewczynki księdza Silvio Massante, by sprawdził, czy rzeczywiście jest dzieckiem.

