Chociaż to Windsorowie są najbardziej znaną monarchią na świecie, w Europie jest jeszcze kilka rodzin królewskich, które fascynują poddanych. Tak jest w przypadku hiszpańskich royalsów. Król Filip i królowa Letizia często są porównywani do swoich brytyjskich odpowiedników i nie ma co ukrywać, że na obu dworach panują podobne zasady, między innymi w kwestii świąt Bożego Narodzenia. Dekoracje w pałacach, okolicznościowe spotkania i świąteczne kartki od lat są głównym elementem przygotowań do tego wyjątkowego okresu.

Królowa Letizia i król Filip pokonali przeszkody, by być razem. Oto ich historia

Podobnie jak Windsorowie, hiszpańska rodzina królewska pochwaliła się świąteczną kartką. W przypadku zagranicznych monarchii jest to zawsze pocztówka z wyjątkowym zdjęciem, na której odwrocie widnieją życzenia świąteczne i noworoczne.

Król Filip i królowa Letizia wybrali zdjęcie z córkami: Leonorą i Sofią, pochodzące z sesji zdjęciowej zorganizowanej w ich ogrodzie w Madrycie. To, co zwraca szczególną uwagę to fakt, że dziewczynki są już bardzo duże. Córki królewskiej pary często towarzyszą jej w oficjalnych uroczystościach, jednak z powodu pandemii COVID-19 w ostatnich latach najczęściej miały twarze zasłonięte maseczkami. Na świątecznej kartce zachwycają natomiast urodą i widać, że są coraz bardziej podobne do mamy. Dziewczynki mają na sobie sweterki i siedzą blisko siebie na ogrodowych fotelach. Nad nimi pochylają się natomiast rodzice, którzy zdecydowali się na bardziej eleganckie i formalne outfity.

Kate i William zaprezentowali tegoroczną kartkę świąteczną. To dzieci skradły całą uwagę

Kartki świąteczne zawsze są prawdziwą gratką dla fanów royalsów, ale często też budzą dyskusje. W przypadku tegorocznej pocztówki Windsorów pojawiły się głosy, że fotografia wykonana w Jordanii nie oddaje w pełni klimatu i charakteru tej tradycji.

Podoba wam się świąteczna kartka hiszpańskiej rodziny królewskiej, czy może wolicie jej brytyjski odpowiednik?