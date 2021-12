Bądź na bieżąco. Więcej ze świata show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Marka Peleton nie ma łatwego końca roku. Ich flagowy produkt został wykorzystany w serialu "And Just Like That" jako przyczyna śmierci bohatera Mr. Biga, przez co firma odnotowała 11-procentowy spadek akcji. Na domiar złego, aby ocieplić wizerunek, nakręcili reklamę z aktorem Chrisem Nothem, któremu kilka dni temu zarzucono gwałt na dwóch kobietach.

"And Just Like That...Mr. Big dies", czyli jak kończy się kariera aktora

Chris Noth to aktor, którego kobiety pokochały za rolę Mr. Biga w popularnym na całym świecie serialu "Seks w wielkim mieście". Kiedy świat obiegła informacja, że serial zostanie wznowiony, wszyscy zastanawiali się, czy aktor powróci do roli kultowego Mr. Biga. "And Just Like That" potwierdził, że Chris pojawi się na nowo w roli męża Carrie Bradshaw. Niestety jego rola w serialu szybko się skończyła. Już w pierwszym odcinku, Mr. Big zmarł na zawał, którego doznał po jeździe na wspomnianym wcześniej stacjonarnym rowerze marki Peleton. Marka nie wiedziała, że ich produkt zostanie wykorzystany do takiego celu, a więc, aby ratować swój marketing zaprosiła aktora do reklamy. Wiralowa reklama ukazywała Mr. Biga wznoszącego toast za "nowy początek". W tle słychać: "Warto zadbać o zdrowie i zapobiec zawałom serca, uprawiając sport". Reklama "I tak po prostu… on żyje" miała uratować wizerunek marki, niestety trwało to bardzo krótko. A wszystko za sprawą oskarżeń wobec Notha.

Mimo żeaktor nie przyznaje się do winy, a wyrok jeszcze nie zapadł, Peleton zdecydował się usunąć reklamę z Chrisem Nothem ze wszystkich portali społecznościowych.