Związek Marceli Leszczak i Michała Koterskiego to prawdziwy rollercoaster. Para wielokrotnie rozstawała się, po czym wracała do siebie, chociaż ostatnia rozłąka wyglądała na definitywną. Koterski związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, z którą pokazywał się publicznie. Po kilku miesiącach jednak uczucia do byłej partnerki odżyły i para postanowiła ponownie się zejść. Jak na razie - z pozytywnym efektem.

Zobacz wideo Marcela Leszczak potwierdza, że wróciła do Koterskiego. „Przeprosił"

Marcela Leszczak opublikowała zdjęcie z Michałem Koterskim

Marcela w rozmowie z Plotkiem przyznała, że zdecydowała się wrócić do Koterskiego ze względu na ciągle żywe uczucia i syna Fryderyka. Para obecnie wypoczywa na Wyspach Kanaryskich, a wyjazd relacjonuje na Instagramie.

Pod ostatnim postem Marceli z podróży rozgorzała dyskusja. Modelka na zdjęciu obejmowana jest przez Miśka, który trzyma rękę w okolicach jej piersi. Całość opatrzono wymownym opisem: Golden hour z gangusem. Obserwatorzy martwią się o Leszczak i spekulują, dlaczego wróciła do Michała. Padły również złośliwe pytania o ekspartnerkę Koterskiego. Modelka przyznała, że nie przeszkadza jej poprzedni związek obecnego partnera. Na komentarze dotyczące fizycznej relacji z inną kobietą w czasie przerwy w związku z modelka zdecydowała się odpowiedzieć z dużym dystansem do sprawy:

Facet 42-letni? Dziwne, żeby był prawiczkiem - zripostowała złośliwych internautów.

Internauci współczują Marceli Leszczak, ale pytają o Dagmarę Bryzek

W sekcji komentarzy odnajdziemy również pełne, niekoniecznie szczerego, współczucia słowa od zmartwionych obserwatorów.

Szkoda mi ciebie, Marcela. Fajna z ciebie kobieta i laska jak ta lala, ale być może masz jedną super cechę wybaczania i zapominania. Jeśli tak i jesteś szczęśliwa, nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki.

Wszystko pięknie, ładnie, ale czy ten pan nie tryskał nie tak dawno miłością na Instagramie do innej? Dziwne, jak to szybko uczucia się zmieniają.

Dziewczyno, obudź się! Otwórz oczy - czytamy na Instagramie.

Modelka konsekwentnie nie wdaje się na razie w dyskusje.