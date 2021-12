Więcej na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Piotr Kraśko dopiero od niedawna ponosi konsekwencje tego, że przez sześć lat prowadził auto bez prawa jazdy. Kiedy sprawa wyszła na jaw, prezenter wydał oświadczenie, w którym przyznał, że to, co zrobił, było "bardzo głupie". Przepraszał fanów za to, że zawiódł ich zaufanie. Teraz do sprawy odniosła się Paulina Krupińska.

Zobacz wideo Piotr Kraśko o imprezie Kingi Rusin w Hollywood: "Amerykanie są bardzo specyficzni"

Piotr Kraśko w "Wiadomościach" . "Kolejny celebryta złapany na rażącym łamaniu prawa"

Krupińska o Kraśko: Tylko osoba, która nic nie robi, się nie myli

O komentarz w sprawie Kraśki została poproszona jego koleżanka z "Dzień dobry TVN", Paulina Krupińska. Była Miss Polonia podzieliła się spostrzeżeniami z portalem jastrząbpost.pl. Stwierdziła, że nie będzie bronić prezentera.

Miejmy nadzieję, że Piotr wyciągnie jakieś wnioski. Fajnie by było, gdyby swoją część wynagrodzenia przeznaczył na jakieś wsparcie osób, które mają na bakier z prawem czy inne ośrodki pomocowe. […] Tylko osoba, która nic nie robi, się nie myli.

Podzieliła się też pomysłami, jak Kraśko może zadośćuczynić za popełnione błędy.

Oczywiście, nie ma co tutaj usprawiedliwiać takiego zachowania, ale też nie chciałabym się aż tak wypowiadać, bo nie jestem z Piotrem blisko, więc nie wypada - stwierdziła.

Klaudia Carlos rzuciła media dla nauki, ale nadal ciągnie ją do TVP. Jak teraz wygląda?

Przypomnijmy, że Kraśko stracił prawo jazdy dwa razy. Powodem było przekraczanie dozwolonej prędkości. Za pierwszym razem dokument zabrano mu w 2009 roku. Odzyskał go, ale w 2014 znów został ukarany. Miał ponownie podejść do egzaminu, żeby odzyskać uprawnienia. Zamiast tego postanowił prowadzić auto bez dokumentów.