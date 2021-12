Paulina Smaszcz dwa lata temu rozwiodła się z Maciejem Kurzajewskim. Nie przeszkadza jej to jednak spędzać świąt z byłym mężem. Dziennikarka szanuje go i zaprasza, również po to, by okazać szacunek ich wspólnym dzieciom.

6 KAPiF.pl / KAPiF.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl