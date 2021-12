Stanisław Sojka to sławny muzyk jazzowo-popowy. Autor wielu znaczących utworów, takich jak "Tolerancja" czy "Kiedy Jesteś Taka Bliska", jest również multiinstrumentalistą. Kompozytor świetnie radzi sobie z grą na pianinie, skrzypcach i gitarze. Jak przyznaje, ta ostatnia na koncertach pomagała ukryć mu otyłość. Sojka nie raz pytany o swoją wagę, odpowiadał, że nie potrafi odmówić sobie ulubionych potraw czy słodyczy. Nieregularne posiłki często w za dużych ilościach nie pomagały w gubieniu kilogramów. Jak się okazuje, muzyk znalazł w sobie siłę i pozbył się złych nawyków. Przez ostatni rok zgubił 25 kilogramów i jak mówi, na tym się nie skończy. Sojka postanowił trzymać się nowych zwyczajów żywieniowych.

Stanisław Sojka o zgubieniu 25 kilogramów

Gwiazdy z Polski i z zagranicy prześcigają się w pomysłach na diety czyniące cuda. Kuchnia wegetariańska, same płynne posiłki czy nawet głodówka to jedne z niezliczonych pomysłów na zgubienie zbędnych kilogramów. Jak czytamy na portalu kobieta.wp.pl, Stanisław Sojka przede wszystkim postanowił zrezygnować z trzech niezdrowych produktów. W nowej diecie nie znalazły się tłuste mięsa, napoje gazowane oraz słodycze, z którymi miał problem. Dodatkowo muzyk motywuje się do aktywności fizycznej. Chętnie korzysta z pływalni, jeździ na rowerze, a nawet zaczął biegać. Wcześniejsza waga nie pozwalała mu na uprawianie joggingu.

Zmiana nie na chwilę, a na zawsze

Nowe przyzwyczajenia żywieniowe oraz aktywność fizyczna nie miały na celu jedynie zmienić wyglądu i samopoczucia Sojki. Przede wszystkim zrzucenie zbędnych kilogramów odciąży stawy i serce. Dlatego też muzyk nie zamierza zrezygnować z nowych przyzwyczajeń i planuje dalszą pracę.

