Tych świąt Joanna Krupa nie spędzi wspólnie z rodziną w górach. Modelka do wigilijnego stołu usiądzie jedynie z mężem Douglasem Nunesem i córką Ashą. By nadrobić stracony czas, ruszyła z dzieckiem do Chicago, gdzie w gronie najbliższych wybrali się na spacer. Największą uwagę przykuwała mała Asha. Mamy nagranie.

