Nicole Kidman w latach 80. i 90. dopiero zaczynała swoją karierę i dostawała pierwsze poważne oferty. Po 30 latach wystąpiła we fryzurze, która wówczas była jej znakiem rozpoznawczym. Kręcone loki zawinięte w koka robiły wrażenie.

Nicole Kidman we fryzurze z początków kariery

54-letnia Nicole Kidman w środę pojawiła się na premierze "Being the Ricardos" w kinie Hayden Orpheum Picture Palace w Sydney. Razem z mężem Keithem Urbanem pozowała na ściance. Nie obyło się bez objęć i czułych spojrzeń w oczy. To jednak nie zaloty pary, a fryzura aktorki, zwróciła nasza uwagę. Obecnie najchętniej prostuje swoje pasma albo zawija je przy końcach. Przypominamy sobie jednak, że Kidman w latach 90. i na początku 2000 chętnie wybierała blond skręty - nosiła je rozpuszczone albo luźno upięte. Tym razem postawiła na tę drugą opcję i wyglądała pięknie.

Nicole Kidman and Keith Urban EASTNEWS

Podobną fryzurę Kidman miała m.in. na na planie filmu "Szybki jak błyskawica" w 1989 roku.

'Za horyzontem' Nicole Kidman, 1992 EASTNEWS

Poznała wówczas Toma Cruise, za którego wyszła już rok później. Media oszalały na ich punkcie - oni zresztą na swoim wzajemnie też. Ona była pięknością o anielskiej urodzie, on jednym z najsłynniejszych młody aktorów w Hollywood tamtego okresu.

TOM CRUISE AND NICOLE KIDMAN EASTNEWS

Na zdjęciu w 1995 roku ma fryzurę i kolor niemal identyczny jak na najnowszych ujęciach z premiery.

Nicole Kidman EASTNEWS

Naszym zdaniem wciąż wygląda tak samo pięknie.

