Więcej na temat Eurowizji Junior przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Mimo że w Eurowizji dla dorosłych Polska od lat nie osiągnęła spektakularnego sukcesu, to w konkursie dla juniorów mamy się już czym pochwalić. W 2018 roku Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I want to be" wywalczyła dla nas pierwsze miejsce, a rok później Viki Gabor z hitem "Superhero" powtórzyła ten sukces. W tym roku nasz kraj będzie reprezentować Sara James. Bukmacherzy dają jej całkiem spore szanse, jednak cofnijmy się nieco w czasie i przypomnijmy sobie, kto reprezentował nas przed laty.

Eurowizja Junior 2021. Jak głosować na Sarę Egwu-James?

Eurowizja Junior 2003 - Katarzyna Żurawik "Coś mnie nosi"

Polska pierwszy raz wystawiła swoją reprezentantkę do Eurowizji Junior w 2003 roku. Konkurs wówczas odbywał się w Kopenhadze, a wystąpiła na nim 12-letnia Katarzyna Żurawik z piosenką "Coś mnie nosi". Co ciekawe, nastolatka sama skomponowała konkursową piosenkę, co było zresztą wymogiem w konkursie. Na scenie Kasi towarzyszył zespół taneczny Rytmix. Niestety piosenka i show na scenie nie zapewniły nam sukcesu. Zajęliśmy ostatnie miejsce.

Katarzyna Żurawik od tamtej pory wycofała się z show-biznesu. Chroni prywatność, a jej media społecznościowe są zamknięte. Wiadomo jednak, że jeszcze niedawno była wokalistką w zespole The Nice-Live Music Band. Co więcej, Kasia na co dzień pracuje w szkole muzycznej w Słupcy. Teraz sama może dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Eurowizja Junior 2004 - zespół KWADro "Łap życie"

Rok później w eliminacjach do Eurowizji Junior wzięło udział 12 młodych wokalistów i wokalistek, w tym Marina Łuczenko. Nie udało jej się wygrać i finalnie na scenie w Lillehammer w Norwegii reprezentował nas dziewczęcy zespół KWADro z piosenką "Łap życie". W skład grupy wchodziły: Dominika Rydz, Weronika Bochat, Kamila Piątkowska oraz Anna Klamczyńska. Muzykę do konkursowej piosenki skomponowała Dominika, a tekst napisały wspólnie wszystkie wokalistki. Niestety występ nie okazał się sukcesem i Polska ponownie zajęła ostatnie miejsce.

Mimo przegranej podczas Eurowizji Junior, zespół KWADro zyskał niemałą popularność w Polsce. Dziewczyny przez pewien czas koncertowały, jednak po kilku sezonach zakończyły działalność.

KWADro screen Youtube/Junior Eurovision Song Contest

Jak dziewczyny z KWADro wyglądają dziś? Możemy się o tym łatwo przekonać, zaglądając do ich mediów społecznościowych. Anna Klamczyńska skończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych i nie skupia się już jedynie na muzyce, ale przede wszystkim na biznesie. Założyła firmę, zajmującą się projektowaniem graficznym i promocją. Na Instagramie chętnie dzieli się zdjęciami z podróży.

Dominika Rydz nadal zajmuje się muzyką. Nie tylko działa jako wokalistka, ale także jako nauczycielka śpiewu. Jej konto na Instagramie jest prywatne, jednak z samego opisu możemy dowiedzieć się, że mieszka w Łodzi, jest szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci.

Weronika Bochat nie porzuciła pasji do muzyki nawet na chwilę. Nagrywa piosenki dla dzieci i młodzieży, a także jest gospodynią koncertów i festiwali. Jako doświadczona wokalistka uczy śpiewu innych, a także występuje w Teatrze Syrena. Co ciekawe, piosenkarka powróciła na Eurowizję w 2010 roku, jednak jako chórzysta podczas występu Marcina Mrozińskiego.

Weronika Bochat chętnie dzieli się kulisami życia zawodowego w sieci, jak również prywatnego. Siedem lat temu wyszła za mąż, a owocem małżeństwa jest dwójka dzieci.

Kamila Piątkowska nie zdecydowała się na szkołę muzyczną, a na filologię polską, którą zresztą ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrała specjalizację logopedyczną, co przydaje jej się w pracy. Prowadzi zajęcia wokalne dla dzieci oraz wspólnie z tatą organizuje obozy artystyczne dla młodzieży. Na próżno szukać jej w mediach społecznościowych. Kamila Piątkowska bardzo dba o prywatność.

Eurowizja 2016 - Oliwia Wieczorek "Nie zapomnij"

Po dwóch nieudanych próbach zaistnienia na Eurowizji Junior Telewizja Polska zdecydowała, że nie będziemy brać udziału w konkursie. Powróciliśmy dopiero po dwunastu latach, w 2016 roku. Na Malcie reprezentowała nas wówczas 13-letnia Olivia Wieczorek z piosenką "Nie zapomnij". O kompozycję zadbał Piotr Rubik, a o tekst Doniu. Był to całkiem udany powrót, bo zdobyliśmy 60 punktów i finalnie zajęliśmy 11. miejsce.

Olivia Wieczorek nie pokazuje się publicznie tak często, jednak może cieszyć się sporym gronem fanów. Na samym Instagramie śledzi ją ponad 187 tysięcy użytkowników. Dziś Olivia ma już 18 lat. Nic więc dziwnego, że sporo się zmieniła.

Olivia Wieczorek kiedyś i dziś EAST NEWS/ instagram.com/o.vieczorek

Eurowizja 2017 - Alicja Rega "Mój dom"

Alicja Rega podczas Eurowizji Junior w Gruzji poradziła sobie całkiem nieźle. 14-letnia wówczas wokalistka zajęła ósme miejsce. Jako jedyna ze wszystkich reprezentantów otrzymała punkty ze wszystkich krajów, biorących udział w konkursie.

Alicja przed występem na Eurowizji Junior dała się poznać wizom w programach: "Mali Giganci" oraz "Hit, hit Hurra". Dziś ma już 18 lat i nadal kształci się muzycznie. Mamy wrażenie, że jeszcze o niej usłyszmy.

Eurowizja 2018 - Roksan Węgiel "Anyone I want to be"

Świetnie nam już znana Roksana Węgiel zabłysnęła w pierwszej edycji "The Voice Kids". Wygrała muzyczne show, co było przepustką do Eurowizji Junior. 13-letnia Roxie spełniła marzenie nie tylko swoje, ale również wszystkich fanów europejskiego konkursu. Zajęła wyczekiwane pierwsze miejsce!

Eurowizja 2019 - Viki Gabor "Superhero"

Mało kto się spodziewał, że sięgniemy po zwycięstwo po raz kolejny. A jednak! Udało się to Viki Gabor w 2019 roku podczas Eurowizji Junior organizowanej w Gliwicach. Wygrana w konkursie stała się przepustką do ogólnopolskiej kariery, która trwa do dziś.

Eurowizja 2020 - Ala Tracz "I‘ll Be Standing"

Podczas konkursu organizowanego w 2020 roku w Warszawie reprezentowała nas Ala Tracz. Niestety nie udało jej się powtórzyć sukcesu Viki Gabor i Roksany Węgiel. Zajęła dziewiąte miejsce, a po wygraną sięgnęła reprezentantka Francji - Valentina z piosenką "J'imagine".

Eurowizja 2021 - Sara James "Somebody"

W Paryżu reprezentować nas będzie Sara James, która podobnie jak Viki Gabor i Roksana Węgiel, wcześniej dała się poznać w "The Voice Kids". Na francuskiej scenie wystąpi z numerem "Somebody".

Bukmacherzy dają jej spore szanse na wygraną. Czy uda jej się powtórzyć sukces Viki i Roksany? Tego dowiemy się już 19 grudnia. Trzymamy kciuki!

Sara James Adrian Mossakowski, Materiały Prasowe