"Wiadomości" TVP znów uderzają w Piotra Kraśkę. "Kasta celebrytów ponad prawem"

13 grudnia do mediów dotarła informacja, że Piotr Kraśko przez sześć lat nie miał uprawnień, a mimo to prowadził auto. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, a dziennikarz poniósł konsekwencje, tracąc prawo jazdy na 12 miesięcy. Musiał też zapłacić grzywnę (szerze na ten temat pisaliśmy TUTAJ). Tego samego dnia Kraśce poświęcono materiał w główny wydaniu "Wiadomości". 15 grudnia "Wiadomości" znów uderzyły w Kraśkę.

"Wiadomości" TVP znów o Kraśce. "Kasta celebrytów ponad prawem"

Fala oburzenia i pytań, jak to w ogóle możliwe, po tym, gdy wyszło na jaw, że Piotr Kraśko z telewizji TVN przez lata jeździł bez prawa jazdy. Czy niektórym wolno więcej? Jak takie zachowania wpływają na bezpieczeństwo nas wszystkich? - zapowiadała materiał na temat Kraśki Danuta Holecka.

Owy wstęp został okraszony paskiem "Kasta celebrytów ponad prawem". Następnie widzowie obejrzeli materiał Maksymiliana Maszendy i Alicji Kukuły. Pokazano w nim, że Piotr Kraśko poprowadził jedno z ostatnich wydań "Faktów". Zarzucano też stacji TVN, że nie opisała sprawy swojego pracownika.

Telewizja TVN na ten temat niezmiennie milczy. (…) W przeszłości ta sama telewizja TVN, która dziś o sprawie milczy, potrafiła w informować o źle zaparkowanym samochodzie, tyle że nie chodziło wtedy o jej pracowników" – usłyszeliśmy.

Później wypomniano, że stacja TVN wyemitowała materiał na temat nieprzepisowego parkowania Kingi Dudy. Maszedna przypomniał, że Kraśko sam nazwał swoje zachowanie "głupim". Pracownik TVP nie zająknął się jednak na temat tego, że dziennikarz w mediach społecznościowych przeprosił za swoje zachowanie.

"Wiadomości" o Najsztubie i Donaldzie Tusku

Oberwało się też Piotrowi Najsztubowi. Przypomniano, że dziennikarz potrącił starszą kobietę, za co został uniewinniony przez sąd. Maszenda podkreślał, że Najsztub później, powołując się na wyrok sądu "bronił się w stacji TVN".

Następnie wspomniano o sprawie łódzkiego adwokata, który uczestniczył w wypadku, gdy wracał z wesela znanej influencerki. Zginęły wtedy dwie osoby. Chwile po tym, jak na ekranie pojawiły się zdjęcia z wypadku, Maszenda zaczął mówić o… Donaldzie Tusku. W materiale zaliczono więc byłego premiera do grona "celebrytów". Przypomniano, że Tusk stracił prawo jazdy, bo znacznie przekroczył prędkość.