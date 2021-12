Więcej ciekawostek o rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl

O problemach ze zdrowiem królowej Elżbiety ostatnimi czasy mówi się coraz więcej. 95-letnia monarchini trafiła nawet na obserwacje do szpitala, co bardzo zmartwiło członków rodziny królewskiej oraz poddanych. Lekarze zalecili jej, aby ograniczyła publiczne wyjścia do minimum i skupiła się na odpoczynku. W tym czasie podczas oficjalnych wizyt i uroczystości zastępowali ją inni członkowie rodziny Windsorów z księciem Karolem i księciem Williamem na czele. Królowa w tym czasie regenerowała siły w królewskich, wiejskich posiadłościach. Jej nieobecność stała się większą szansą, aby zaistnieć również dla przyszłej królowej, czyli księżnej Kate.

Księżna Kate zaprosiła do loży królewskiej brata. James zadał szyku

Królowa ma problemy ze zdrowiem, a księżna Kate triumfuje

Obchody Dnia Pamięci po raz pierwszy od 22 lat odbyły się bez obecności królowej. Co ciekawe, w tym czasie nie zastąpił jej syn, a księżna Kate. To właśnie ona stanęła tego dnia na balkonie Biura Spraw Zagranicznych wraz z księżną Camillą i hrabiną Zofią. Zajęła centralne miejsce, które przypada urzędującej monarchini. Jak donosi magazyn "People" taki obieg spraw bardzo sprzyja żonie księcia Williama.

Na chwilę przed 40. urodzinami księżna rozkwita. W końcu może się wykazać - mówi informator z Pałacu w rozmowie z "People".

Co więcej, księżna Kate była po raz pierwszy gospodynią podczas koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim.

Jej przemowa była piękna i poruszająca, a sama księżna sprawiała wrażenie bardzo pewnej siebie. Jeśli ona będzie naszą przyszłą królową, to jestem pewien, że jesteśmy w dobrych rękach - dodaje osoba związana z organizacją wydarzenia na łamach magazynu.

Myślicie, że księżna Kate sprawdzi się w roli królowej?

