O Karolinie Szymczak zaczyna być głośno nie tylko w granicach Polski, ale również w słonecznej Kalifornii. Modelka pojawiła się ostatnio na premierze "Hawkeye" u boku swojego ukochanego, Piotra Adamczyka. Od listopada na DisneyPlus możemy oglądać produkcję z udziałem polskiego aktora. W tym roku Karolina pochwaliła się również udziałem w filmie reżysera Damiena Chazelle'a. Najmłodszy laureat Oscara za film "La La Land" do produkcji zaprosił m.in.: Brada Pitta i Margot Robbie. Szymczak na plan weszła w sierpniu. Teraz fani mogą podziwiać ją w nowej odsłonie. 30-latka pożegnała jasny blond i postawiła na naturalny odcień.

Karolina Szymczak w nowej fryzurze

Długie, jasnoblond włosy stały się znakiem rozpoznawalnym Karoliny Szymczak. Mieszkanka Los Angeles na Instagramie chętnie pokazuje kadry z ważnych momentów swojego życia. Tym bardziej nie dziwi nas fakt, że modelka podzieliła się z internautami metamorfozą. Blask jasnych włosów poszedł w niepamięć. Teraz głowę Karoliny zdobi naturalny odcień brązu. Fani są zachwyceni, o czym możemy przeczytać w wielu pochlebnych komentarzach.

Ładnemu we wszystkim ładnie.

Karolina, pięknie wyglądasz! Jak patrzę na to zdjęcie, to wiem, ze muszę się zapisać do fryzjera.

Piękna i naturalna.

karolina szymczak ig

W opisie do zdjęcia Karolina Szymczak zwraca również uwagę na produkty, któryvh używa. Przestała używać tych testowanych na zwierzęta i o to samo apeluje do swoich fanów.

Zmiany... W końcu stylistka fryzur zrozumiała, że nie chcę już być blondynką. @madisonreed to miejsce wolne od okrucieństwa. Przestałam używać produktów testowanych na zwierzętach, ponieważ moje psy są częścią mojej rodziny, a nie narzędziem do testowania. Możesz mieć niesamowity kolor i nie krzywdzić bezbronnych zwierząt. Razem możemy zmieniać świat.

Swego czasu do naturalnego koloru wróciła Zosia Zborowska, ale po jakimś czasie wróciła do blondu. Ciekawe czy Karolina pójdzie w jej ślady.

