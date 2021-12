Więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów przeczytacie na stronie Gazeta.pl

Joanna Opozda ze względów prywatnych i zdrowotnych długo nie potwierdzała oficjalnie, że jest w ciąży. Odkąd jednak pochwaliła się radosną nowiną, to sporadycznie pokazywała ciążowe krągłości i mówiła o przygotowaniach do narodzin dziecka. Z czasem zaczęło się to zmieniać. Przyszła mama nie stroni też od publicznych wyjść. Pojawiła się na kolejnej gali.

Niedawno aktorka odpowiadała na pytania fanów i przyznała, że w ciąży nie czuje się najlepiej. "Nie będę ściemniać. Nie czuję się za dobrze. Mam duże problemy zdrowotne, ale jakoś daję radę" - napisała na InstaStories. Wygląda na to, że samopoczucie Joanny Opozdy uległo poprawie i postanowiła zjawić się na corocznej gali Marki Roku.

Joanna Opozda na tę okoliczność wybrała bardzo elegancją stylizację. Na czerwonym dywanie pozowała przed fotoreporterami w długiej sukni w jasnoróżowym kolorze. Kreacja z lejącego materiału eksponowała dekolt aktorki, a odcięcie pod biustem podkreśliło ciążowe kształty. Choć suknia jest w jednym kolorze i brakuje na niej zdobień, to wygląda niezwykle spektakularnie. Być może to dzięki nietypowym rękawom, które układają się tak, że na pierwszy rzut oka wygląda, jakby aktorka miała na sukienkę zarzuconą pelerynę. Warto dodać, że Joanna na wydarzeniu pojawiła się z mężem, Antonim Królikowskim. Para wspólnie pozowała do zdjęć, które znajdziecie w galerii na górze strony.

