Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez, którzy spotykają się od 2016 roku, nigdy nie ukrywali, że chcą mieć dużą rodzinę. Są na dobrej drodze, by spełnić to marzenie. Para wychowuje czwórkę dzieci: Cristiano Ronaldo Juniora, Evę Marię Dos Santos, Mateo Ronaldo i Alanę Martinę Dos Santos Rodriguez. Georgina jest matką Alany, a pozostałe dzieci piłkarza urodziły surogatki. Teraz modelka jest w ciąży i oczekuje narodzin bliźniaków.

Zobacz wideo Georgina Rodriguez chciała pokazać, jak ćwiczy. Całe show skradła córka Cristiano Ronaldo

Anna Lewandowska i Aleksandra Dec przyjaźnią się od lat. Kto jeszcze?

Georgina Rodriguez na świątecznych okładkach magazynu. Widać ciążowe krągłości

Choć Georgina Rodriguez jest aktywna w mediach społecznościowych i publikuje nowe zdjęcia, to od czasu ogłoszenia radosnej nowiny nie pokazała ciążowych krągłości. Aż do teraz, kiedy to zgodziła się wziąć udział w okładkowej sesji zdjęciowej dla hiszpańskiego wydania magazynu "Cosmopolitan". Modelka zagościła na dwóch okładkach utrzymanych w świątecznym klimacie, czym pochwaliła się w sieci.

ZOBACZ TEŻ: Georgina Rodriguez wybrała się na USG. Ale to nie Ronaldo jej towarzyszył. Post komentuje Anna Lewandowska

Na jednej z nich Georgina pozuje na siedzące w czerwonej cekinowej sukience na tle choinki i prezentów. Na drugiej widać całą sylwetkę modelki. Obcisła kreacja podkreśliła jej ciążowe krągłości. Partnerka Cristiano chyba niespecjalnie chciała je ukryć, bo jedną ręką trzyma się za brzuch. Myślicie, że teraz chętniej będzie pokazywać na instagramowym profilu, jak zmienia się jej ciało w ciąży?

Cristiano Ronaldo na pierwszą randkę zabrał ją do Disneylandu. "Trzęsłam się przed nim"