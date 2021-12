Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Święta Bożego Narodzenia to czas pieczołowitych przygotowań również w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wszelkie wydarzenia z tym związane, nawet jeśli mają prywatny charakter, muszą być zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. Królowa Elżbieta II wigilię spędzała w rodzinnym gronie, wydając coroczne przyjęcie w posiadłości w Sandrigham. Jak donoszą media, tym razem jednak się nie odbędzie. Monarchini szykuje się do samotnych świąt. Szczególnie brakuje jej jednej osoby.

Zobacz wideo Królowa Elżbieta pokroiła tort mieczem

Książę Karol był podrywaczem i łamaczem serc. Jedna kobieta wpadła w obłęd

Królowa Elżbieta spędzi święta sama? Odwołała rodzinne przyjęcie. Wszystko z jednego powodu

Dla monarchini tegoroczne święta będą wyjątkowo trudne z jeszcze jednego powodu. To pierwsze Boże Narodzenie, które spędzi bez księcia Filipa. Mąż królowej zmarł w kwietniu 2021 roku. Osoba z otoczenia królowej powiedziała, że święta mogą być dla władczyni wyjątkowo samotne.

Będzie bardzo tęsknić za jego towarzystwem, ale przyjmuje stoicką postawę. Umarł bardzo spokojnie i miała dużo czasu, żeby się na to przygotować - powiedział informator w rozmowie z portalem Mirror.

Anna Lewandowska wygadała się, kto pomagał jej w opiece nad dziećmi: To wielki przywilej

Członkowie rodziny królewskiej co roku Boże Narodzenie spędzali w Sandringham. Tradycja ta była kontynuowana jeszcze za czasów, kiedy królem był Jerzy VI, ojciec królowej Elżbiety. W posiadłości gościła cała najbliższa rodzina, a także osoby zaproszone przez dzieci czy wnuki - zazwyczaj wybranki serca. Zaproszenie do Sandringham na święta wiąże się z wielkim zaszczytem i jest oznaką akceptacji przez królową. Tak było, kiedy książę Karol w latach 80. przywiózł tam Dianę Spencer, która nie była jeszcze jego narzeczoną, a jedynie się spotykali. Wówczas przeszła tzw. test, czy nadaje się do rodziny. Wszystko wskazuje na to, że coroczne i tradycyjne przyjęcie się nie odbędzie. Już rok temu spotkanie nie odbyło się z powodu pandemii i teraz ma być podobnie. Królowa jest bowiem objęta szczególnymi obostrzeniami.