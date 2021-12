Więcej o polskich serialach przeczytasz na Gazeta.pl.

Maurycy Popiel, czyli serialowy Olek Chodakowski, od nowego sezonu "M jak miłość" ma okazję pracować ze swoją życiową partnerką. Izabela Warykiewicz wcieli się w jego ukochaną, choć w tym momencie jeszcze nic na to nie wskazuje, bo w serialu się jeszcze nie poznali. Prywatnie są już małżeństwem, o czym aktorka poinformowała w sieci.

Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz z "M jak miłość" wzięli ślub

Maurycy Popiel od siedmiu lat w "M jak miłość" wciela się w postać Olka Chodakowskiego - brata Marcina, czyli aktora Mikołaja Roznerskiego. W serialu gra także Izabela Warykiewicz, która prywatnie jest w związku z Popielem. Bohaterka aktorki to Beata - przyrodnia siostra Marzenki, która przyjechała w odwiedziny, myśląc tylko o pieniądzach. Scenarzyści mają w planach połączyć Olka i Beatę, jednak póki co to nie nastąpiło.

Możemy sobie jednak wyobrazić, jak wyglądałby ich serialowy ślub, bo prywatnie są już małżeństwem. Popiel i Warykiewicz mieli wziąć go w listopadzie, jednak dopiero teraz wrzucili do sieci potwierdzenie tych wieści. Na koncie Izabeli na Instagramie pojawiło się zdjęcie z uroczystości.

Hasztagi nie pozostawiają wątpliwości:

#Mr and Mrs #we did it - napisała aktorka.

Jak wiadomo aktorska para poznała się jeszcze w czasie studiów na krakowskiej Akademii Teatralnej. Od razu znalazła wspólny język, mimo różnicy wieku. Iza jest o sześć lat starsza od ukochanego. Po studiach aktorzy przeprowadzili się do Warszawy i tutaj grają w filmach i serialach.

Gratulujemy!