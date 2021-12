Małgorzata Rozenek zdecydowała się na wcześniejsze obchodzenie świąt. Razem z dziećmi, Radosławem Majdanem i jej rodzicami spotkali się przy stole, a rodzinny wieczór zatrzymali na wspólnych zdjęciach. Jedna z obserwatorek w komentarzach skupiła się na wyglądzie Rozenek - a dokładnie na szczupłej sylwetce. Stwierdziła, że Perfekcyjna wygląda "za chudo".

Małgorzata Rozenek zbyt szczupła? Odpowiada

Małgorzata Rozenek na najnowszym zdjęciu pozuje z rodziną na tle choinki i prezentów. Wyjaśniła, że wie, że do wigilii zostało jeszcze kilka dni, jednak "z różnych powodów" nie będzie mogła spotkać się z rodzicami tego dnia. Zdecydowała się więc zrobić to wcześniej i uczcić tak, jakby to był 24 grudnia.

Ach, co to była za wigilia… Bo kto powiedział, że musi być 24 grudnia? Nie data jest ważna, a ludzie. Ok, chyba nie wyjaśniłam - z różnych powodów nie mogliśmy się spotkać w wigilię, dlatego zrobiliśmy sobie wcześniejszą. Najważniejsze, to być razem - podpisała rodzinne zdjęcia Rozenek.

Większość komentarzy pod zdjęciem celebrytki dotyczyła rozwiązania, na które się zdecydowała. Jeden z nich odnosił się jednak do wyglądu i wywołał dalszą dyskusję.

Małgosia! Jesteś coraz chudsza , bardzo niekorzystnie to wygląda - napisała internautka.

Niestety, ma pani rację - wtórowała jej kolejna.

Małgosia sprytnie odpowiedziała i nie zamierzała się tłumaczyć.

To dokładnie to, co chciałam dziś usłyszeć. Szczególnie po wigilii - odpisała.

Niektóre fanki zwróciły uwagę, że komentarze dotyczące wyglądu nie są fajne - nawet jeśli pisane w dobrej wierze.

Najważniejsze, że ona czuje się dobrze i jest szczęśliwa. A to że się nie podoba to tylko i wyłącznie pani problem.

Naprawdę taki komentarz? Jak można nieproszonym wypowiadać się na temat czyjegoś wyglądu? Czy mamy prawo oceniać czy ktoś jest chudy, gruby czy jakikolwiek inny? Nie. Na ulicy czy w sklepie też by pani podeszła do kogoś żeby wypowiedzieć prosto w oczy te słowa ? A co jeśli pani Małgosia zmagałaby się z chorobą? A co jeśli po prostu chce tak wyglądać, bo tak czuje się najlepiej? Jeśli mamy skomentować czyjś wygląd, to zacznijmy od siebie, spójrzmy w lustro. Tym bardziej, jeśli nikt o to nie prosi…

I my się z nią w zupełności zgadzamy. Więcej o tym, dlaczego nie warto w taki sposób oceniać wygląd innych, przeczytacie tutaj: "Zastanówcie się, czy sami chcecie to usłyszeć". Sandra Kaczorowska ma dość pytań o figurę. Przestańmy uważać "schudłaś" za komplement