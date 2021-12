"Matrix" wraca do kin po 18 latach. Jak zmienili się aktorzy? Niektórych ząb czasu nie dotknął

Więcej informacji na temat premier kinowych na stronie głównej Gazeta.pl

"Matrix Zmartwychwstania" czyli czwarta część sagi z Keanu Reevesem, trafi do kin już 20 grudnia. Od premiery trzeciej części filmu minęło 18 lat. Reżyserii podjęła się Lana Wachowski, a zdjęcia z planu trafiły do sieci już jakiś czas temu. Produkcja zapowiada się naprawdę dobrze, widać ogromny budżet i doskonałe efekty specjalne. My postanowiliśmy sprawdzić, jak przez lata zmienili się aktorzy hitu.

Laurence Fishburne jako Morfeusz

Choć Laurence Fishburne trafił na scenę jako dziesięciolatek i zagrał w wielu produkcjach, to jednak rola Morfeusza przyniosła aktorowi największą sławę. Pojawił się w każdej z trzech części i stał się kultową postacią. Po zakończeniu przygody z "Matriksem" wystąpił jeszcze w wielu produkcjach, w tym m.in. zagrał w hicie "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" jako Perry White oraz w filmie z 2018 roku "Ant-Man i Osa" jako Bill Foster. Rok później pojawił się w "Podróżach z diabłem", gdzie wcielił się w postać The Mana.

A co się dzieje w życiu prywatnym 60-letniego aktora? W 2002 roku wziął ślub z aktorką Giną Torres, z którą pięć lat później doczekał się córki Delilah. Jego małżeństwo jednak nie przetrwało, w kwietniu 2018 roku doszło do rozwodu.

Tak wyglądał w 2003 roku na planie filmu i w 2020 roku:

Carrie-Anne Moss jako Trinity

Na plan wróciła także Carrie-Anne Moss. Aktorka bardzo cieszy się, że znowu wcieli się w rolę Trinity. W jednym z wywiadów przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, jednak czytając scenariusz nie kryła zaskoczenia:

Byłam absolutnie podekscytowana perspektywą stworzenia nowego filmu o "Matriksie". To było coś, czego nigdy sobie nie wyobrażałam. Ludzie często mi o tym mówili, lecz myślałam sobie wtedy: "Nie ma mowy, to się nie wydarzy’". Kiedy ja, Lana, Keanu i kilku innych ludzi z produkcji usiedliśmy razem, żeby po raz pierwszy przeczytać scenariusz, pomyślałam: "Jak to będzie? Jak ona to zrobi?". Sposób, w jaki powracają nasze postacie, jest czymś, co całkowicie mnie zszokowało - skomentowała w jednym z wywiadów.

Aktorka w przerwie między trzecią a czwartą częścią "Matriksa" sporadycznie pojawiała się na ekranie. Zagrała w m.in. w filmie "Iron Fist" jako Jeri Hogarth czy w "Bye Bye Man", gdzie wcieliła się w detektyw Shaw. Na co dzień mieszka w Los Angeles. Skupiła się na dubbingu do animacji i gier komputerowych, rolach w telewizyjnych serialach. Od kariery woli spokojne życie rodzinne. Aktorka od 1999 roku jest w związku ze Stevenem Royem, komikiem i aktorem, z którym ma trójkę dzieci - dwóch synów i córkę. Sama o sobie mówi, że jest "matką i żoną ponad wszystko".

Tak wyglądała w 2003 roku na planie filmu i w 2021 roku. Prawda, że praktycznie nic się nie zmieniła?

Hugo Weaving, czyli Agent Smith

Hugo Weaving, który wcielił się w postać Agenta Smitha, nie wróci na ekrany. Aktor zaangażował się w inny projekt i ze względu na przyjęcie roli w filmie "The Visit" nie udało mu się pogodzić grafików. Co prawda był na pierwszym czytaniu scenariusza, jednak wraz z twórcami czwartej części "Matriksa" uznali, że nie pogodzą grafików. Weaving wyraził swój smutek. Już wiadomo, że jego postać nie zostanie uśmiercona, lecz przekształcona w młodszą wersję. Prawdopodobnie pojawi się więcej niż jedno wcielenie Agenta Smitha.

Oprócz tego aktor zdradził, że nie wcieli się już więcej w postać Elronda, znanej z "Władcy pierścieni".

Mogłem powrócić w filmie "Matrix", ale "Władca pierścieni" nie, absolutnie nie. W ogóle mnie to nie interesuje. Uwielbiałem przebywać w Nowej Zelandii z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi i to byłoby jak powrót w rodzinne strony, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, myślę, że mieliśmy już tego dosyć - zapewnił w rozmowie z Variety.com.

Tak wyglądał w 2003 roku na planie filmu i w 2018 roku:

Joe Pantoliano jako Cypher

Joe Pantoliano to aktor, reżyser, producent, scenarzysta. W swoim dorobku ma ponad 175 filmów oraz występów w telewizji i na scenie. Od lat walczy o prawa ludzi chorych na depresję i chorobę afektywno-dwubiegunową. Nakręcił na ten temat dokument. Sam zmagał się z problemami, dlatego chciałby, żeby ludzie nie wstydzili się mówić głośno o tym, co ich dotknęło.

A jakie znaczenie ma dla niego "Matrix"? W rozmowie z magazynem "Przekrój" przyznał, że jego zdaniem to "film dokumentalny".

Zresztą tak samo, jak "Sieć" z oscarowym scenariuszem Paddy’ego Chayefsky’ego. Ten film już 40 lat temu pokazywał, że telewizja to narzędzie propagandy, które mówi nam, jak mamy żyć: jakie ubrania nosić, co jeść, komu kibicować, a kogo kochać i nienawidzić. Ja miałem ochotę po tym seansie wyłączyć telewizor, podejść do okna i wykrzyczeć: "Nie mam zamiaru nigdy więcej tego oglądać!". Czułem, że jakaś maszyna chce mnie zniewolić. Podobnie jest z "Matriksem", tyle że Wachowskie pokazały przy okazji konsekwencję tego potwornego mechanizmu. Stworzyły wizję świata po apokalipsie, w którym maszyny i sztuczna inteligencja zniszczyły nasz gatunek, przejmując pełnię kontroli nad światem. Być może niebawem to się ziści. Wierzę, że Elon Musk ma plan! - mówił ze śmiechem.

Tak wyglądał w 1999 roku na planie filmu i w 2020 roku:

Jada Pinkett Smith jako Niobe

Na ekranach ponownie zobaczymy Jadę Pinkett Smith, która wcieli się po raz kolejny w Niobe. W życiu aktorki przez te lata zaszło wiele zmian. Przede wszystkim wyszło na jaw, że zdradzała męża z 27-latkiem. Przyjaźń aktorki z muzykiem przerodziła się w związek oparty na seksie, który trwał cztery lata. Will i Jada przyznali, że to był trudny czas w ich małżeństwie i żyli osobno.

Zerwaliśmy. Zdecydowaliśmy, że chcemy pójść osobnymi ścieżkami - mówiła Jada Pinkett-Smith w programie "Red Table Talk".

Jej mąż wiedział o wszystkim i nawet dał im błogosławieństwo. Przeczytacie o tym TUTAJ.

Tak wyglądała w 2003 roku na planie filmu i w 2021 roku:

"Matrix" - czwarta część. Kiedy premiera?

Zdjęcia do filmu były kręcone od 4 lutego do 16 marca oraz od 16 sierpnia do 11 listopada 2020 roku. Przerwa wynikała z powodu pandemii COVID-19. Czwarta część "Matriksa" będzie miała premierę w Stanach Zjednoczonych 18 grudnia. W Polsce trafi do kin 22 grudnia.