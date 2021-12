Więcej miłosnych rewelacji z życia gwiazdorskich par znajdziesz na Gazeta.pl.

Doniesienia o tym, że między Aną de Armas a Paulem Boukadakisem jest coś więcej, pojawiły się w czerwcu, czyli pół roku po zakończeniu jej związku z Benem Affleckiem. We wrześniu zostali sfotografowani razem po raz pierwszy, jednak zdjęcia nie sugerowały bliższej relacji. Teraz już nie ma co do niej najmniejszych wątpliwości - ta dwójka chętnie wymieniała się czułościami w obecności paparazzi.

Kim jest Ana de Armas, nowa dziewczyna Bonda?

Ana de Armas spotyka się z dyrektorem Tindera

Jak donosi "Page Six" Ana de Armas i Paul Boukadakis we wrześniu podążali razem przez lotnisko w Nowym Jorku. Starali się wówczas nie zwracać na siebie uwagi - ona szła przodem, a on kilka kroków za nią. Wtedy raczej niechętnie obnosili się z łączącą ich relacją, jednak coś się najwyraźniej zmieniło. W weekend całowali się na oczach paparazzi na spacerze w Los Angeles. Zdaniem portalu, para poznała się kilka miesięcy temu na imprezie znajomych, a obecnie są już na etapie poznawania swoich rodzin.

Kim jest nowy chłopak aktorki? Tak jak wspominaliśmy, obecnie zarządza Tinderem. Zanim do tego doszło, pełnił funkcję dyrektora generalnego Wheel, czyli start-upu, który stworzył aplikację podobną do Snapchata. Tinder wykupił Wheel w 2017 roku, co sprawiło, że Boukadakis jest obecnie jedną z ważniejszych osób zajmujących się portalem dla poszukiwaczy drugich połówek.

