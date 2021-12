Plotek już po raz trzeci wspiera akcję Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. W grudniu zbieramy pieniądze na kolacje wigilijne dla samotnych seniorów. Świąteczny posiłek dla jednej osoby to koszt 50 zł.

Podaruj Wigilię samotnemu seniorowi. Plotek wspiera akcję Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Przez wiele lat Stowarzyszenie wspólnie z wolontariuszami organizowało duże, uroczyste spotkania wigilijne dla osamotnionych seniorów. Ze względu na pandemię zmieniono formułę akcji. Seniorzy mogą liczyć na wigilijną kolację, upominek i życzenia. Odwiedzą ich wolontariusze, którzy zapewnią im to, co najważniejsze w Święta - bliskość drugiego człowieka.

Zbiórkę możecie wesprzeć pod TYM LINKIEM >>>

Zbiórka dostępna na facebookowym profilu Plotka potrwa od 14 do 24 grudnia. Jeśli nie możesz dokonać wpłaty, wspomnij o akcji na swoim Instagramie lub Facebooku i oznacz hasztagiem #Plotekpomagaseniorom. Podopieczni Stowarzyszenia czekają na naszą pomoc. Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność.

Facebook pokrywa za Ciebie wszystkie opłaty związane z obsługą, dlatego 100% kwoty datku zostanie przekazane bezpośrednio na rzecz organizacji nonprofit.

Dzięki naszej wspólnej pomocy te święta mogą stać się naprawdę wyjątkowe. Pokażmy seniorom, że o nich pamiętamy i jesteśmy razem z nimi w tak ważnym dla wszystkim czasie. Dziękujemy za wszystkie wpłaty i zachęcamy do dzielenia się zbiórką z rodziną i przyjaciółmi.