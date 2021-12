Bądź na bieżąco. Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W poniedziałek wyszło na jaw, że Piotr Kraśko przez sześć lat prowadził samochód bez ważnego prawa jazdy. Dziennikarz od razu przyznał się do winy i został skazany. Sytuacja zdarzyła się w kwietniu, a sprawa trafiła do prokuratury. We wrześniu Kraśko usłyszał wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Łomży. Prezenter musiał zapłacić grzywnę w wysokości 7500 złotych i stracił możliwość prowadzenia pojazdów na kolejne 12 miesięcy.

Piotr Kraśko przeprasza na Instagramie

Kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, dziennikarz postanowił przeprosić za pośrednictwem Instagrama. Opublikował post, w którym odnosi się do sytuacji.

Wiele razy w tym miejscu używałem słowa "dziękuję" za to, że są Państwo tutaj. Dzisiaj chcę i powinienem użyć innego słowa. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią. Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam.

Pod postem wiele osób okazało wsparcie dziennikarzowi. Niektórzy gratulują mu odwagi i stają w jego obronie. Przed Piotrem Kraśko trudny czas. Będzie musiał na nowo odbudować dobre imię w mediach.