Agnieszka Woźniak-Starak od ponad roku prowadzi razem z Ewą Drzyzgą poranny program, "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka okazała się świetną gospodynią, z własnym zdaniem, którego nie boi się głośno wygłaszać. Uwagę przykuwają także jej kreacje. Zawsze wygląda stylowo i nieskazitelnie.

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najlepiej ubranych Polek i określa się ją jako ikonę stylu. Piękna dziennikarka o figurze modelki w każdej kreacji, czy to na co dzień, czy wielkie wyjścia zachwyca krytyków mody i opinię publiczną. Nie zawsze jednak tak było. Jeszcze kilka lat temu kreacje Woźniak-Starak były krytykowane oraz trafiały raczej do kategorii stylizacyjnych gaf.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga po raz pierwszy poprowadziły razem "Dzień Dobry TVN"

Agnieszka Woźniak-Starak opowiedziała o pracy w TVP

Woźniak-Starak udzieliła wywiadu w czasopiśmie "Fashion Magazine", gdzie opowiedziała m.in. o tym, jak długo szukała własnego stylu. Na początku nie było łatwo. Gubiła się w modowych trendach, a wokół nie było nikogo, kto by jej doradził. Przyznała, że najgorzej wspomina stylizacje za czasów pracy w TVP, gdzie była zatrudniona od 2005 r. do 2012 r. Śmiejąc się przyznała, że nie ma za dużo zdjęć z tamtych lat.

Chyba największy kryzys stylu przeżywałam na początku mojej pracy w TVP, czyli jakieś 15 lat temu. Nie miałam pojęcia, jak mam wyglądać, bo w TVP obowiązywały wtedy abstrakcyjne zasady i nie było stylistów. Np. żadnej dzianiny na antenie, bo to nieeleganckie.

Woźniak-Starak w luźnej stylizacji. Ciepły płaszcz połączyła z modnym sweterkiem

Prezenterka opowiedziała, że w telewizji publicznej początkowo nie było stylistów, a kostiumografki ubierały ją w biurowe garsonki i stylizacje z rodem apelów szkolnych. Przejście do TVN bardzo pomogło wyjść dziennikarce z modowego dołka. Teraz może prowadzić program w czym chce.