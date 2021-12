Bądź na bieżąco. Więcej o programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anita Szydłowska to uczestniczka trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Razem z Adrianem Szymaniakiem stworzyli zdecydowanie najbardziej dobraną parę w programie. Wielu mocno kibicowało zakochanym, aby ich małżeństwo przetrwało. Tak też się stało. Para w tym roku obchodziła trzecią rocznicę ślubu. Doczekali się także dwójki dzieci: Jerzego i Bianki.

Anita Szydłowska świętuje urodziny

Anita Szydłowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem urodzinowym, na którym pozuje w pięknej czarnej kreacji, która odkrywa zgrabne nogi tancerki. Wokół solenizantki widać balony, także te złote z cyfrą 32. Tyle lat kończy była uczestniczka show. W ręce Anita trzyma piękną kompozycję składającą się z balonów.

Anita szczegółowo opisała, jak zaczął się dla niej ten wyjątkowy dzień.

Urodzinowy poranek rozpoczął się dla mnie od głośnej pobudki z balonami, tortem i świeczkami prosto do łóżka. Dzisiejszy dzień spędzam z najbliższymi - pisze na Instagramie.

Solenizantka pochwaliła się także, jaki prezent dostała od męża. Trzeba przyznać, że trafił w dziesiątkę!

Jestem też bardzo podekscytowana, bo dostałam od męża aparat fotograficzny, o którym myślałam już długo.

Szydłowska przyznała, że kilka lat temu ukończyła kurs fotografii. Nowy aparat na pewno pomoże wrócić jej do dawnej pasji.

Naprawdę mam nadzieję, że wrócę do tej pasji robienia zdjęć i będę zachowywać wspomnienia pięknych chwil nie tylko na telefonie.

Anita zdradziła także, jakie miała dalsze plany w związku z celebracją 32. urodzin. Wiemy, że wybrała się z przyjaciółką na wyjazd na termy i zasłużony odpoczynek.

Anita Szydłowska dzieli się refleksją w urodziny

Urodziny to często chwila na docenienie tego co się ma, zastanowienia nad ważnymi rzeczami. Anita także doszła do pewnego wniosku. "Warto spędzać swoje urodziny z kimś, kto będzie w waszym życiu także w te kolejne" - napisała.