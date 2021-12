Więcej na temat gwiazd i polskiej edukacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Bartek Jędrzejak to znany prezenter pogody związany obecnie z "Dzień dobry TVN", który chętnie angażuje się w ważne społecznie tematy. Niedawno celebryta miał okazję pomagać znajomemu 14-latkowi w odrabianiu zadań domowych z geografii. Bartek Jędrzejak pochwalił się tym na Instagramie i podzielił z fanami przemyśleniami na temat polskiej edukacji. Prezenter był oburzony tym, jaki zakres tematyczny obowiązuje w podstawówkach.

Zobacz wideo Cleo była słaba z fizyki. Znalazła sposób, jak podciągnąć sobie ocenę. Nietypowy

Bartek Jędrzejak oburzony pracą domową dla ośmioklasisty. "Czy polska szkoła oszalała? Rodzice, turbo współczuję!"

Bartek Jędrzejak pomagał znajomemu chłopcu, który aktualnie uczy się w ósmej klasie szkoły podstawowej. Prezenter pogody napisał rozwścieczony na InstaStories:

Odrabiamy zadanie domowe. Geografia, ósma klasa. To nie szkoła podstawowa, a k***a doktorat. Zadanie dotyczy Bliskiego Wschodu.

Bartek Jędrzejak zaszokowany zadaniami domowymi dla uczniów podstawówki Instagram

Bartek Jędrzejak w ostrych słowach o Kubie Wojewódzkim

Bartek Jędrzejak pokazał fanom przykładowe zadania, które miał rozwiązać jego podopieczny.

Omów znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturalnych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii.

Porównaj zasoby ropy naftowej na świecie i Bliskim Wschodzie.

Źródła konfliktów zbrojnych i terroryzmu na Bliskim Wschodzie.

Prezenter nie mógł uwierzyć w to, co znalazł w książce do geografii dla uczniów szkoły podstawowej. Swoje zdanie na ten temat podsumował krótko i dosadnie:

I to przykładowe pytania zadania domowego z geografii dla 14-latka z ósmej klasy. F**k. Czy polska szkoła oszalała? Rodzice, turbo współczuję!

Bartek Jędrzejak grzmi na Instagramie na PiS. Dziennikarz broni Doroty Gardias

Myślicie, że to odpowiedni zakres wiedzy dla 14-latków?