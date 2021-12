Bądź na bieżąco. Więcej o gwiazdach polskiego show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl >>>>>

Cleo wróci do programu "The Voice Kids" dopiero w lutym przyszłego roku, dlatego jej fani na bieżąco śledzą ją w mediach społecznościowych. Na Instagramie trwa właśnie zacięty wyścig wśród celebrytów o przygotowania do świąt. Kto jako pierwszy ubrał choinkę, kto ma najlepsze dekoracje. Zdecydowanie tytuł najbardziej oryginalnej choinki trafia do Cleo. Patrząc na koleżanki z branży, jest dość spóźniona, ale za to jakie ma niezwykłe "drzewko"!

Cleo w hollywoodzkich falach pozuje z bardzo nietypową choinką. "Też jest kobietą". Nieźle się zdziwicie

Kiedy większość gwiazd stawia na duże, bogato ozdobione choinki, Cleo postanowiła zrobić to po swojemu. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z manekinem, obejmując go w talii, a z szyi "wyrasta" niewielkich rozmiarów metalowa choinka, ozdobiona małymi bombkami i światełkami. Opis zdjęcia również brzmi nietypowo.

Choinka też jest kobietą - napisała krótko.

Fani docenili poczucie humoru wokalistki.

Haha, kreatywnie.

Takiej interpretacji choinki się nie spodziewałam. Ale śliczna choinka!

Cleo zakręciła włosy do świątecznego zdjęcia

Piosenkarka od lat posiada określony wygląd sceniczny. Zawsze musi być mocny makijaż i związane włosy. Ostatnio Cleo coraz częściej pokazuje się w rozpuszczonych włosach. I tym razem postawiła na piękne hollywoodzkie fale, co nie umknęło fanom.

Cleo pokazała się w ciemnych kosmykach. Fani: Cleośka bez blondu, to jak święta bez pierogów

Śliczne masz włosy.

Przepiękne - zachwycali się

