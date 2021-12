Bądź na bieżąco. Więcej o uczestnikach programu "Top Model" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Michalina Manios była jedną z najbardziej pamiętnych uczestniczek drugiej edycji "Top Model". Swoim wyznaniem na antenie wywołała niemałą sensacje. Dziesięć lat temu temat transpłciowości czy zmiany płci był wciąż tematem tabu. Nie mówiło się za wiele o tym, zwłaszcza w telewizji.

Do 18. roku życia Michalina żyła w ciele chłopca, bo tak zdecydowali za nią lekarze. Ona sama zawsze wiedziała, że tak na prawdę jest dziewczyną. Z momentem wkroczenia w dorosłość, poddała się operacji zmiany płci. Spełnienie marzenia spowodowało, że Michalina stała się bardziej pewna siebie i postanowiła spróbować sił w modelingu.

Jak zmieniła się Michalina Manios od czasów "Top Model"

Michalina w programie doszła aż do finału, w którym zajęła trzecie miejsce. Po zakończeniu show Manios próbowała sił w branży, jednak bez większych sukcesów. Wtedy postanowiła wystąpić w kolejnym programie telewizyjnym "The Voice of Poland", ale żaden z jurorów nie zdecydował się na wybór Michaliny do swojej drużyny. Póki trwało jej pięć minut chętnie brała udział w różnych imprezach i pojawiała się na ściankach. Lecz kiedy sława zgasła, zniknęła też i ona. Michalina skupiła się na nauce i skończyła studia filologiczne, a obecnie pracuje jako nauczycielka języka szwedzkiego.

Jak dziś wygląda była uczestniczka "Top Model"?

W "Top Model" nieodłącznym elementem są metamorfozy uczestników. Przychodząc do programu, Michalina miała włosy w kolorze jasnego brązu oraz grzywkę. Zmiana, którą przeszła, nie przypadła jej do gustu. Włosy ścięto do ucha i przefarbowano na platynowy blond. Obecnie Michalina ma przepiękne, długie brązowe włosy i bujną prostą grzywkę. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Michalina Manios zamieszana w rodzinny przekręt

Media milczały o Michalinie aż do 2016 roku. Wtedy to internet obiegła wiadomość, że była celebrytka wraz z rodziną została oskarżona o oszustwo na 6,5 miliona złotych oraz ukrywanie majątku przed wierzycielami. Michalina na profilu na Facebooku opublikowała oświadczenie, że zarówno ona, jak i jej rodzina padli ofiarą medialnej nagonki. Oznajmiła, że będą bronić swojego dobrego imienia. Po tym incydencie znowu zniknęła z show-biznesu.

