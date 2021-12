Więcej na temat polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Lewandowska uwielbia klimat świąt Bożego Narodzenia. Żona Roberta Lewandowskiego przygotowywania do tego magicznego czasu zaczyna dość wcześnie, bo już pod koniec listopada. Trenerka chętnie się chwali bogato przystrojonymi wnętrzami luksusowej willi w Monachium, a my sprawdzamy, jak w tym roku będą wyglądały święta u Lewandowskich.

Anna Lewandowska kocha Boże Narodzenie. Jej dom od dawna jest przystrojony

W ubieraniu choinki trenerce pomagała jej starsza córka Klara. Dziewczynka zawieszała bombki w trzech kolorach: białym, czerwonym i złotym. Co ciekawe, ozdoby na świątecznym drzewku tylko od połowy są szklane. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo młodszej pociechy Lewandowskich, Laury, która uwielbia ściągać wszystkie powieszone dekoracje.

W tym roku szklane bombki musiałam wieszać od połowy choinki w górę. Laura to mały rozbójnik - śmiała się Anna Lewandowska na InstaStories.

Anna Lewandowska pokazała choinkę

Na szczycie choinki Anna Lewandowska powiesiła gwiazdę. Szczególną uwagę jednak zwraca to, co znajduje się pod samym drzewkiem. Są to bowiem drewniane zabawki w stylu retro - lokomotywa, konik na biegunach czy też figurki nawiązujące do bajki Hoffmanna "Dziadek do orzechów". Na zdjęciach udostępnianych przez żonę Roberta Lewandowskiego widać też już pierwsze pięknie zapakowane prezenty.

Salon urody w domu Lewandowskiej. Klara zrobiła mamie makijaż. Wyszło... nieźle

Świąteczne dekoracje salonu uzupełniają też girlandy roślin na ścianach i balustradach schodów, które są oplecione białymi światełkami. Teren przed domem ozdabiają za to świecące choinki.

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska bardzo dba, by motywy świąteczne były nie tylko widoczne w jej domu, ale również i w stylizacjach rodziny. Trenerka często wybiera swetry i dresy w kolorach czerwieni oraz ciepłe skarpety, a na jej głowie można było także zobaczyć sztuczne rogi renifera. Córki gwiazdy również przywdziewają już swoje bożonarodzeniowe sukienki.

Klara i Laura Lewandowskie

Jedną z tradycji żony najlepszego polskiego piłkarza jest wspólne wypiekanie pierniczków. Anna Lewandowska pochwaliła się niedawno, że w tegorocznych wypiekach pomagały jej koleżanki-gwiazdy. Słodkości w różnych kształtach i kolorach były oczywiście bezglutenowe.

Pieczenie pierniczków u Anny Lewandowskiej. Były też Krupińska i Zborowska

Anna Lewandowska spędziła babski wieczór z koleżankami podczas wspólnego pieczenia pierniczków

W czasie świąt Bożego Narodzenia trenerka zawsze wyciąga też tematyczną zastawę. Na jej stole pojawiają się suszone owoce, goździki, cynamon, orzechy oraz cytrusy.

Anna Lewandowska gotowa na święta

Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała nowe zdjęcia pod choinką z przyjaciółką Olą Dec. Trenerka zdradziła, że wspólne fotografie przy drzewku to kolejna z jej tradycji.

To już nasze tradycyjne świąteczne zdjęcie! Pierniki bezglutenowe zrobione. [...] A Wy, zaczęliście już przygotowania do świąt? - pytała fanów na Instagramie.

Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak Anna Lewandowska dba o najmniejsze detale. Jesteśmy pewni, że świąteczny wystrój jej domu może dla wielu być wręcz kopalnią inspiracji.