Odkąd we wrześniu ubiegłego roku Agnieszka Woźniak-Starak zasiliła ekipę "Dzień dobry TVN", zainteresowanie wokół niej diametralnie wzrosło. Dziennikarka dała się poznać nie tylko jako sympatyczna prowadząca, ale i miłośniczka mody i dobrego stylu. Tego jej odmówić nie można, ponieważ jej stylizacje co jakiś czas przykuwają uwagę. Tym razem fotoreporterzy zrobili zdjęcia prezenterce pod studiem telewizyjnym, a my patrzymy na outfit.

Agnieszka Woźniak-Starak w jesiennej stylizacji. Ten płaszcz widzieliśmy już wcześniej. Stylowy i do wszystkiego pasuje

Po stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak nie widać nadchodzącej zimy. Dziennikarka prezentowała się w jesiennym stylu, wracając z pracy w rozpiętym płaszczu. Kolor brązowy świetnie współgrał z pozostałymi elementami. Spod niego wystawał ciemnozielony sweter, a wyciągnięte rękawy nadały prezenterce bardziej młodzieżowego wyglądu. Do tego dobrała jasne dżinsy o klasycznym kroju i z nogawkami do kostek. Długość spodni eksponowały brązowe botki na platformie. Tego dnia dziennikarka miała lekko pofalowane i rozpuszczone włosy oraz delikatny makijaż. Taka codzienna i miejska stylizacja prezentuje swobodę i niewymuszony szyk, którego nadaje płaszcz.

To właśnie płaszcz widzieliśmy już wcześniej, kiedy 5 grudnia Agnieszka Woźniak-Starak wychodziła przed studio i prezentowała misie z akcji charytatywnej Fundacji TVN. Wówczas brąz okrycia połączyła z ciemnym dżinsem i kaszkietem, co wyszło niebanalnie i z klasą.