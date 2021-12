Więcej o życiu gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>>>>

REKLAMA

Michał Szpak to jeden z najzdolniejszych polskich wokalistów. Niestety, w jego życiu znów pojawiły się trudności. Muzyk opublikował czarno-białe zdjęcie z dziadkiem. Artystka w ten sposób pożegnał kolejnego członka rodziny. Fotografię opublikowano bez słowa opisu, ale fani muzyka szybko zrozumieli przekaz. Pod postem pojawiły się setki kondolencji.

Zobacz wideo Co robi Michał Szpak po powrocie z nagrań „The Voice of Poland"?

Szpak o pracy w TVP. Musiał pokazywać podeszwy. Usłyszał "nienawidzę cię"

Michał Szpak stracił dziadka. Fani składają kondolencje

Michał Szpak zgromadził bardzo silną społeczność fanów, na których zaangażowanie i wsparcie zawsze może liczyć. Miłośnicy talentu artysty są gotowi dać mu dobre słowo. Dlatego po informacji o śmierci dziadka jurora "The Voice of Poland", w jego mediach społecznościowych pojawiło się tak wiele wiadomości pełnych wsparcia.

Michał Szpak z dziadkiem Facebook - Michał Szpak

Ci, których kochamy, zostaną z nami na zawsze - napisała jedna z komentujących.

Kochany Michale, wyrazy współczucia i kondolencje. Trzymaj się mocno, jestem z tobą serce w tych smutnych chwilach.

Piękne, mądre dusze odchodzą do lepszego świata - przekonywała jedna z fanek.

Michał Szpak traci kolejną bliską osobę

Dziadek to nie pierwsza ważna osoba, którą stracił Michał Szpak. W 2015 roku odeszła mama wokalisty. Michał Szpak długo przechodził żałobę po jej śmierci. Twierdził, że była najważniejszą kobietą w jego życiu.

Nowe zdjęcia Michała Szpaka podzieliły fanów. "Nie rozumiem przekazu"

Gdy wokalista z Jasła był jeszcze dzieckiem, mama wyjechała do pracy do Włoch. Mimo to, ich więź była bardzo silna. Odwiedzał ją w każde wakacje. Zadedykował jej jeden ze swoich albumów.