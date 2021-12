Bądź na bieżąco. Więcej o gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Agnieszka Włodarczyk od 2020 roku spotyka się z triathlonistą Robertem Karasiem. Aktorka w lipcu 2021 roku po raz pierwszy została matką. Od czasu kiedy na świat przyszedł Milan, Włodarczyk znacznie częściej relacjonuje codzienne życie w mediach społecznościowych i z przyjemnością dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa i nowej rzeczywistości.

Na jej Instagramie można znaleźć wiele zdjęć przedstawiających rodzinę w komplecie. Aktorka opublikowała także zdjęcia Milana ze swoją babcią, czyli prababcią chłopca. Przyszedł czas na dziadków, rodziców Roberta.

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk urządza mieszkanie

Agnieszka Włodarczyk chwali się zdjęciem syna z dziadkami

Aktorka zamieściła urocze zdjęcie syna, który leży na kolanach swojej babci, a dziadek pieszczotliwie przykrywa dziecko kocem. Opis zdjęcia jest krótki i brzmi "Teściowie"

Od razu posypała się lawina pięknych komentarzy.

Miłość, dobro, ciepło, oddanie. To wszystko emanuje z tego zdjęcia! A teściowie cudni. PS. Teściowa ma super kolor włosów! Bardzo mi się podoba!

Teściowa jaka piękna kobieta, dziadkowie.

Nie obyło się też od uszczypliwych opinii, które odnosiły się do stanu cywilnego Agnieszki i Roberta.

Chyba dziadkowie tylko.

Agnieszka Włodarczyk stawia na naturalność, ale kiedyś próbowała się postarzać na siłę

Włodarczyk postanowiła odpowiedzieć.

Niesamowite jak ludzie wiedzą wszystko najlepiej.

W komentarzach zawrzała zacięta dyskusja o to, czy można nazywać rodziców swojego partnera per "teściowie". Jednak aktorka podeszła do tego ze zdrowym rozsądkiem.