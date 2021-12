Więcej artykułów o szczepieniach i sytuacji pandemicznej w Polsce znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Czartoryska-Niemczycka na początku listopada podzieliła się radosną nowiną i przyznała, że spodziewa się czwartego dziecka. Aktorka zdobyła się na szczerość i na Instagramie opublikowała post, w którym wyznała, że przyjęła pierwszą dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Konsultowała się z lekarzem, jednak to nie on ostatecznie przekonał ją do podjęcia tej decyzji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka. Sielski klimat we wnętrzach i meble w stylu PRL

Zobacz wideo Joanna Racewicz zaszczepiła 13-letniego syna przeciwko COVID-19

Anna Czartoryska-Niemczycka zaszczepiła się przeciwko COVID-19. Wyjaśniła, dlaczego zwlekała z decyzją

Anna Czartoryska-Niemczycka na Instagramie wyjaśniła, dlaczego dopiero teraz zdecydowała się na przyjęcie szczepionki. Podkreśliła, że przez rok była niezaszczepiona, a określenia typu "foliara" są dla niej krzywdzące. To, że zwlekała ze szczepieniem wynikało ze strachu. Wyjawiła, że od dziecka ma traumę związaną z igłami. Gwiazda do tego stopnia boi się zastrzyków, że zdarzyło się jej klika razy zemdleć.

Kilka dni temu zaszczepiłam się na COVID-19. To moja pierwsza dawka. Dlaczego tak późno? Bo bardzo się bałam. Nie, nie jestem "szurem", antyszczepionkowcem, "foliarą" (przez prawie rok byłam niezaszczepiona i uważam takie określenia za bardzo krzywdzące). Od dziecka mam ogromną traumę związaną z zastrzykami (wiem, wiem, to wcale nie boli, nie o to chodzi), a emocje wokół szczepionki i presja otoczenia dodatkowo zrobiły swoje. Zdarzyło mi się nieraz stracić przytomność podczas szczepienia lub pobierania krwi - zaczęła aktorka.

Czartoryska-Niemczycka ma już za sobą zakażenie COVID-19, które lekko przeszła. Konsultowała się z lekarzem, jednak to nie on przekonał ją do przyjęcia szczepionki.

To dla mnie zawsze duże przeżycie, którego, szczerzę mówiąc, wolałam uniknąć, zwłaszcza, że przeszłam COVID rok temu, bardzo lekko. Jednak po konsultacji z lekarzem i na jego wyraźne zalecenie, postanowiłam się zabezpieczyć przed ponownym, być może cięższym zachorowaniem, zwłaszcza w ciąży - dodała.

Anna Czartoryska-Niemczycka długo myślała, czy publicznie poruszyć ten temat. To córka i jej godna podziwu postawa podczas jednego z obowiązkowych szczepień zmotywowały ją, by pokonać własny lęk przed igłami.

Trudno się przyznać, że czujemy nieracjonalny lęk przed czymś, co dla innych w ogóle nie stanowi problemu. (...) Kto dodał mi odwagi? Moja niespełna sześcioletnia córka, która na jedno z dziecięcych szczepień przypominających poszła na totalnym luzie. (...) Postanowiłam być tak dzielna i rozsądna jak ona - czytamy.

Aktorka podczas szczepienia mogła liczyć na wsparcie męża, a także personelu medycznego. Z uwagi na to, że w dalszym ciągu wiele osób zastanawia się nad przyjęciem szczepionki, gwiazda wyjawiła, jak się czuła po zastrzyku:

Po wszystkim czułam się zmęczona (ale może to z emocji) i przez dwa dni czułam ból w miejscu podania szczepionki. Teraz już wszystko jest ok. Nawet bardziej niż ok, bo nie dość, że jestem bezpieczniejsza, to udało mi się pokonać mój lęk - napisała na koniec.

Szczepienia przeciwko COVID-19

W Polsce trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Eksperci podkreślają, że szczepionka jest jedynym sposobem na to, by skutecznie pokonać pandemię, a także uchronić życie i zdrowie swoje oraz najbliższych. W poniższych tekstach przeczytasz o tym, jak powstają szczepionki i dlaczego warto się szczepić.

Jeśli się wahasz, czy szczepić się przeciw COVID-19: fakty, które warto poznać

Jak powstają szczepionki? Czym są stabilizatory i adiuwanty?

Jak działają szczepionki? Co znajduje się w ich składzie? [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Produkcja, bezpieczeństwo i kontrola jakości szczepionek. Jak to przebiega w praktyce?