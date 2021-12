Więcej o członkach rodziny królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od wielu miesięcy media na całym świecie zastanawiają się, co się dzieje z księżną Monako, gdzie zniknęła żona księcia Alberta. Po powrocie z Afryki księżna Charlene przebywa w Monako, do którego powróciła miesiąc temu po długiej nieobecności. Jej powrót na dwór nie trwał jednak długo. Jak twierdzi książę Albert, jego żona krótko po przyjeździe do kraju trafiła do ośrodka z powodu "fizycznego i emocjonalnego wycieńczenia".

Zobacz wideo Księżna Charlene pokazała nagranie z dziećmi na Instagramie

Stan zdrowia księżnej budzi ciekawość od dłuższego czasu. Media donoszą, że Charlene przebywając w Afryce, zachorowała na poważną chorobę, która prawie doprowadziła do jej śmierci. Teraz pojawiły się kolejne domysły.

Księżna Charlene padła ofiarom nieudanej operacji plastycznej?

Pilar Eyre, hiszpańska dziennikarka i autorka sześciotomowej biografii króla Hiszpanii utrzymuje, że księżna poddała się nieudanej operacji plastycznej twarzy, przez to zniknęła z życia towarzyskiego.

Nie pokazuje się publicznie, ponieważ jest oszpecona i pokryta bliznami po nieudanym liftingu w Dubaju - twierdzi Eyre w swojej cotygodniowej rubryce w magazynie "Lecturas".

Taka teoria wyjaśniałaby, dlaczego księżna z okazji urodzin dzieci opublikowała na Instagramie kadr, na którym widać tylko jej pociechy. Eyre zwraca także uwagę na fakt, że od powrotu z Afryki księżna ani razu nie pokazała twarzy. Podczas oficjalnych wyjść ani na chwilę nie zdejmuje maseczki. Oczywiście w dobie pandemii nikogo nie powinno to dziwić, ale księżna nosi maseczkę także kiedy przebywa tylko z Albertem i dziećmi.

Ojciec księżnej Charlene z Monako przerwał milczenie na temat jej stanu zdrowia

Do całej sytuacji odniósł się książę Albert. W wywiadzie dla magazynu "People" zaprzeczył plotkom. Twierdził, że problemy zdrowotne jego żony nie są związane z "zabiegami chirurgii plastycznej ani z małżeńskim kryzysem".