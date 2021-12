Świąteczne ciasteczka Kylie Jenner. Banalnie prosty przepis! Mała Stormi w roli pomocnika kradnie uwagę

Więcej świątecznych przepisów znajdziesz na Gazeta.pl

Kylie Jenner i Travis Scott właśnie wyczekują drugiego dziecka. Para stara się jak najlepiej wychowywać kilkuletnią Stormi. Celebrytka zaraża córkę rodzinnymi tradycjami i spędza z nią jak najwięcej czasu. Postanowiła wspólnie przygotować pyszne ciasteczka dla świętego Mikołaja.

Musimy zostawić ciasteczka dla świętego Mikołaja - powiedziała Kylie Jenner do Stormi.

Do wykonania ciasteczek potrzebne będą:

240 gram miękkiego masła,

200 gram cukru,

dwa jajka,

półtorej łyżeczki ekstraktu wanilinowego,

łyżeczka soli,

110 gram mąki tortowej.

Przydatne przyrządy:

mikser,

miska,

plastikowa torebka,

stolnica,

wałek,

świąteczne foremki,

papier do pieczenia.

Jak przygotować ciasteczka w stylu Kylie Jenner?

Masło i cukier mieszamy na wolnych obrotach w mikserze do uzyskania jednolitej masy. Następnie należy dodać dwa jajka i ponownie uruchomić robota. W międzyczasie dosypujemy łyżeczkę soli i dolewamy ekstrakt wanilinowy. Kolejnym krokiem jest stopniowe dodawanie mąki do powstałej masy.

W całym procesie pieczenia ciastek towarzyszyła Kris Jenner. Głowa klanu Kardashian - Jenner była zachwycona kulinarnym popisem Stormi. Jenner włożyła ciasto do plastikowego opakowania i odstawiła na 30 minut, tak aby odpoczęło.

Jak przygotować ciasto do pieczenia?

Kolejnym krokiem jest rozwałkowanie masy. Kylie Jenner wysypała odrobinę mąki na stolnicę i wałek. Jest to ważny krok, w przeciwnym razie ciasto zacznie przywierać. Należy je rozwałkować tak, aby było cienkie. Po tym procesie można przejść do wycinania ciasteczek. Wybierz swoje ulubione świąteczne foremki, a gotowe kształty ułóż na papierze do pieczenia.

Ciasteczka należy piec w piekarniku rozgrzanym do 350 stopni przez 12-15 minut.

Kylie Jenner i Stormi wspólnie ozdobiły ciasteczka. Efekt powala

Teraz przyszła pora na najprzyjemniejszy krok. Gotowe ciasteczka udekoruj ulubionymi ozdobami. Kylie Jenner wykorzystała kolorowy lukier i świąteczne cukierki. Na tym etapie można wykazać się kreatywnością. Trzeba przyznać, że dziewczyny naprawdę się wczuły w świąteczną atmosferę, a ciasteczka wyglądają przepysznie.

Kylie Jenner i Stormi przygotowały ciasteczka dla świętego Mikołaja Screen YouTube Kylie Jenner

Kris Jenner przestraszyła córkę i wnuczkę podczas pierwszych świąt

Kylie Jenner wyznała, że święta Bożego Narodzenia są jej ulubionymi. Przy okazji pierwszych w życiu Stormi, spotkała je nietypowa sytuacja. Kris Jenner postanowiła postawić w ogrodzie ogromnego świętego Mikołaja, który tańczył i śpiewał. Podobno wyglądał przerażająco.

Stormi bała się świętego Mikołaja. Moja mama miała ogromną figurkę w ogrodzie, która strasznie się ruszała i śpiewała. Nawet ja się przeraziłam - wyznała Kylie Jenner na świątecznym nagraniu.

Zostawiacie ciasteczka świętemu Mikołajowi?