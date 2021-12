Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Kim Kardashian rozwodzi z Kanye Westem. Chwilę po tym, jak raper publicznie namawiał ją, by do niego wróciła, gwiazda złożyła pismo do sądu, by zrezygnować z jego nazwiska. Od ślubu posługiwała się podwójnym nazwiskiem - Kim Kardashian West. Tych inicjałów używała także, by sygnować własne firmy kosmetyczne: KKW Beauty i KKW Fragrance.

Zobacz wideo Kontrowersyjne zachowania Kanye Westa. Artysta zmaga się z chorobą dwubiegunową

Kim Kardashian w kontrowersyjnej stylizacji na ślubie Paris Hilton

Kim Kardashian chce oficjalnie być singielką

Pozew rozwodowy Kardashian złożyła już w lutym. Dokument, o którym mowa pozwoli rozdzielić różne wątki postępowania. Jeśli sąd wyrazi na to zgodę, Kim będzie legalnie singielką, podczas gdy pozostałe sprawy związane z rozpadem małżeństwa - takie jak podział majątku czy opieka nad dziećmi - wciąż będą przedmiotem postępowania rozwodowego.

Taki krok zalecili celebrytce prawnicy. W ten sposób Kim będzie mogła żyć własnym życiem. Podobno dawno pogodziła się z rozstaniem z raperem, jemu jednak to wszystko zajmuje więcej czasu. Mężczyzna wciąż ma nadzieję na powrót żony. Mówi o tym publicznie.

Kanye do Kim: Wróć do mnie!

Kim pojawiła się na niezwykle wyczekiwanym koncercie Kanye i Drake’a. Wydarzenie miało symboliczny charakter, bo przez lata artyści byli skonfliktowani. Występując razem na scenie, udowodnili, że po dawnym sporze nie ma już śladu.

To właśnie podczas tego koncertu Kanye wypatrzył Kim i zwrócił się do niej, posługując się fragmentem jednego ze swoich utworu.

I need you to run right back to me. More specifically, Kimberly. (tłum. Potrzebuję, żebyś przybiegła do mnie z powrotem. Dokładniej ty – Kimberly).

Słowa Kanye nie zrobiły najwyraźniej wrażenia na Kim. Para była małżeństwem od 2014 roku. Mają czwórkę dzieci. Najmłodsze z nich ma dwa lata.

Pete zabrał Kim w rodzinne strony. Poszli na romantyczną kolację do włoskiej restauracji

Teraz Kim spotyka się z Petem Davidsonem.