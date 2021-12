"Gwiazdy o gwiazdach". Znani ocenili Matę: Kojarzy mi się ze schodkami nad Wisłą

Więcej o polskich raperach i innych artystach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Michał Matczak to dziecko znanego polskiego profesora prawa, Marcina Matczaka. To właśnie prawnik wymyślił dla syna pseudonim, pod którym kilka lat później Mata zyskał ogólnopolską sławę. O młodym raperze było szczególnie głośno na przełomie 2018 i 2019 roku, gdy w sieci ukazał się ego singiel "Patointeligencja". Ostatnio Michał Matczak ponownie trafił na nagłówki gazet, wydając kolejny bezkompromisowy utwór - "Patokreacja". W tekście mocno oderwało się między innymi Jackowi Kurskiemu czy Krystynie Pawłowicz. Mata wciąż zyskuje na popularności, podejmując się kolejnych współprac m.in. z McDonaldem. Chociaż 21-latek bez wątpienia jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów, wciąż budzi sporo kontrowersji. A co na temat Maty myślą gwiazdy? Okazuje się, że w tym gronie ma sporo fanów.

Zobacz wideo Mata? "Ojeju, uwielbiam!", "On to się wbił", "Kojarzy mi się ze schodkami nad Wisłą" [Gwiazdy o gwiazdach]

Mata - kim jest i co wiemy o raperze?

"Gwiazdy o gwiazdach". Znani ocenili Matę!

Gwiazdy sieci dobrze wiedzą, że w show-biznesie liczy się nie tylko ciężka praca, ale również dbanie o odpowiedni wizerunek. Jak celebryci ocenili Matę? Okazuje się, że większość z nich jest zachwycona twórczością Michała Matczaka i tym, w jaki sposób opowiada o polskiej rzeczywistości.

Mata, ojeju, uwielbiam — powiedziała z rozmarzeniem Ola Nowak.

Wbił się w polski show-biznes, jak w masło.

Widać, że to prawdziwy artysta. Nie tworzy piosenek tylko po to, by poleciały w radio.

Jest na pewno kontrowersyjny, ale w przyjemny sposób. Porusza tematy ostro, które powinny być ostro poruszone, w bardzo umiejętny sposób — ocenił Danny Ferreri.

Maja Staśko w ostry sposób odpowiada na słowa Maty. "Wolę być głupia p*zdą, niż..."

Co jeszcze gwiazdy powiedziały o Macie? Jak ocenili jego piosenki i karierę muzyczną? Odpowiedź znajdziecie w powyższym materiale wideo.