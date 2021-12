Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lara Gessler po raz drugi wzięła ślub z Piotrem Szelągiem. Para pierwszy raz powiedziała sobie "tak" rok temu. Wygląda na to, że małżeństwu bardzo się spodobało, bo niedawno zdecydowali się powtórzyć ceremonię. Do drugiego ślubu pary doszło w Zakopanem. To w tym miejscu po raz pierwszy widziano ich razem. Magda Gessler nie kryła wzruszenia. Okazuje się, że przygotowała dla młodych niezwykły prezent.

Magda Gessler przygotowała dla córki piękny prezent

Matka panny młodej postanowiła zaskoczyć małżonków prezentem, który zawsze będzie im przypominać o tym, jak się poznali. Jak poinformował Jastrząb Post, Magda Gessler dała im obraz. To wspólny portret Lary i Piotra na tle gór. Rozwiane włosy i białe okrycia zakochanych sprawiają, że całość prezentuje się bardzo romantycznie. Co sądzicie o tej pracy?

Prezent od Magdy Gessler dla Lary i jej męża screen - Instagram

Wśród gości pojawiła się najbliższa rodzina i przyjaciele pary. W Zakopanem bawili się Mateusz Gessler, Piotr Kupisz, Krzysztof Jankowski i Jakob Kosel. Ceremonię poprowadził model - Piotr Czaykowski.

Lara Gessler poszła w ślady mamy

Lara Gessler podobnie jak jej matka, zajmuje się gastronomią. Uczyła się w French Culinary Instytut w Nowym Jorku. Tak jak Magda Gessler, zajmuje się nie tylko gotowaniem, ale przede wszystkim biznesem. Restauratorka razem z Piotrem Szelągiem ma córeczkę - Nenę. Dziewczynka przyszła na świat krótko po pierwszym ślubie pary. Lara Gessler długo ukrywała ciążę. Poinformowała o niej, dopiero gdy ciążowy brzuch stał się bardzo widoczny.