"Bar" wylansował wielu celebrytów, którzy do tej pory goszczą na pierwszych stronach gazet. Doda czy Iwona Węgrowska zaczynały swoją przygodę z show-biznesem właśnie tam. Co tydzień nominowani uczestnicy zasiadali na gorących krzesłach, a ich los leżał w rękach widzów. Jeśli udało im się natomiast dotrwać do końca, mogli liczyć na wysokie nagrody. Celebryci z "Baru" wygrywali między innymi luksusowe samochody, mieszkania, a nawet... sztabki złota.

Po zakończeniu emisji niektórzy z uczestników rozwinęli kariery muzyczne, a inni... zerwali z imprezową przeszłością i się nawrócili. Jak dziś wyglądają i co robią celebryci z "Baru"? Sprawdzamy.

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Maja Frykowska nie przypomina siebie sprzed lat

Jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Baru" była bez wątpienia Maja Frykowska, posługująca się wówczas imieniem Agnieszka i pseudonimem "Frytka". Celebrytka już wcześniej zyskała sławę, występując w "Big Brotherze". "Bar" miał być dla "Frytki" programem, w którym zmieni swój wizerunek skandalistki. Początkowo zachowywała się poprawnie, jednak z czasem zaczęła wpadać w konflikty z innymi uczestnikami, z którymi potrafiła się poszarpać na oczach kamer.

Frykowska po programie udzieliła pamiętnego wywiadu Wojciechowi Cejrowskiemu, w którym pozwoliła się porównać do "portowej prostytutki, która przyjmuje czterech innych marynarzy dziennie". Po latach dziennikarz wspominał, że celebrytka, ku jego zdziwieniu, podpisała zgodę na emisję materiału i odebrała 500 zł honorarium. Rozmowa odbiła się szerokim echem i całkowicie pogrążyła "Frytkę".

Maja "Frytka" Frykowska krytycznie o uczestkiach "Love Island" i "Hotel Paradise"

Z czasem Maja Frykowska przestała się pojawiać na okładkach gazet i odcięła się od show-biznesu. Przeszła duchową przemianę i dziś jest już całkiem inną osobą. Nawróciła się, krytykuje programy oparte na skandalu i seksie, a nawet napisała książkę pt. "Pokonaj siebie".

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Iwona Węgrowska rozwinęła karierę muzyczną

Iwona Węgrowska, przychodząc do "Baru", była mało znaną wokalistką jeszcze mniej znanego zespołu Abra. Gwiazda wykorzystała udział w show do zdobycia sławy i wyrobiła sobie niezbędne kontakty. Przy okazji ugruntowała swój wizerunek seksbomby: brała udział w odważnych sesjach zdjęciowych i powiększyła biust, który eksponuje do dzisiaj. Po programie Węgrowska wydała z zespołem pierwszy album studyjny i starała się nawet pojechać na Eurowizję. Po pewnym czasie rozpoczęła karierę solową.

Wokalistka wciąż jest aktywna zawodowo, niedawno nagrała nowy singiel. W mediach dużo częściej niż o jej dokonaniach artystycznych pisze się o zawirowaniach w życiu prywatnym piosenkarki.

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Doda okrzyknęła się "królową"

Doda na programie "Bar" zyskała najwięcej ze wszystkich uczestników. Dorota Rabczewska, zgłaszając się do show, miała zaledwie 18 lat. To właśnie wtedy zyskała miano czołowej skandalistki polskiego show-biznesu. Gwiazda na oczach kamer uprawiała seks w toalecie oraz groziła innemu uczestnikowi, że obetnie mu przyrodzenie. Po wyjściu z programu Doda rozwinęła karierę, występując z zespołem Virgin. Dużo emocji kolorowej prasie dostarczały też jej kolejne związki, które kończyły się ostrymi kłótniami, wyrzucaniem rzeczy partnera z mieszkania czy pozwami sądowymi.

Doda dziś nazywa się "królową". Po latach wyznała też, że nie rozumie, dlaczego ludzie nazywają ją skandalistką. Na temat uprawiania seksu w programie "Bar" opowiedziała niedawno na swoim Instagramie.

Uprawiałam seks w "Barze". W miejscu, w którym nikt nie widział. Do którego uciekłam z moim narzeczonym. Wyrzuciłam mikroporty, za co zostałam srogo ukarana, ponieważ było to wbrew regulaminowi. Uciekliśmy, nie powiem gdzie. Byliśmy tak stęsknieni, ponieważ byłam tam miesiąc i bardzo go kochałam, i bardzo za nim tęskniłam, że zrobiłam sobie, co tylko chciałam. I w ogóle tego nie żałuję - przyznała podczas relacji live z fanami.

Niedawno Doda w huczny sposób świętowała swój rozwód z Emilem Stępniem, z którym pracowała nad produkcją "Dziewczyn z Dubaju". Film bije rekordy popularności w polskich kinach.

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Grzegorz Markocki po programie wziął rozwód

Grzegorz Markocki przychodził do show już jako dość znany piosenkarz. Nagrywał piosenki do filmów, brał także udział w "Idolu" oraz "Szansie na sukces". W "Barze" wziął ślub z inną uczestniczką, Izabelą Kowalczyk. Ceremonia wywołała spore poruszenie i była transmitowana w telewizji. Ślub był w pełni prawdziwy i opłacony przez telewizję Polsat. Niestety, miłość celebrytów skończyła się równie szybko, co się zaczęła i niedługo po zakończeniu nagrań do programu para wzięła rozwód.

Łukasz Wiewiórski z "Big Brothera". Nowe, zaskakujące zajęcie słynnego Kena

Izabela Kowalczyk usunęła się z show-biznesu. Grzegorz Markocki kontynuował za to karierę muzyka. Grał w zespołach takich, jak między innymi The Crackers Band oraz The Beatlemen. Wydał kilka płyt. Dziś wciąż rozwija swoje pasje. Niedawno wziął udział w koncercie TVP poświęconym Krzysztofowi Krawczykowi. Na scenie w Opolu zaśpiewał "Ostatni raz zatańczysz ze mną". Patrząc na jego zdjęcia, musimy przyznać, że jego wygląd zmienił niewiele.

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Dobrosława Zych została w show-biznesie

Dobrosława Zych, w przeciwieństwie do swoich kolegów i koleżanek z programu, nie była zaangażowana w żadne skandale i być może to właśnie dlatego, w "Barze" nie była zbyt lubiana.

Piękna brunetka o egzotycznej urodzie po zakończeniu nagrań do show postanowiła kuć żelazo, póki gorące i rozwinęła swoją karierę medialną. Nie została jednak bohaterką brukowców, a do świata gwiazd zaglądała od kuchni. Pracowała w Wytwórni Filmów Fabularnych oraz TVN24. Od pewnego czasu jest menedżerką Oddziału Zamkniętego.

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Narine Torosyan dziś jest psycholożką i aktywistką

Narine Torosyan, wstępując do "Baru", marzyła o karierze piosenkarki. Plany z wiązane z muzyką zaczęła realizować tuż po zakończeniu nagrań do show. Celebrytka wystąpiła w programie "The Voice of Poland", gdzie dostrzegła ją Justyna Steczkowska. Narine nie wygrała co prawda programu, ale nie zniechęciła się do dalszych działań na estradzie. Nagrała kilka piosenek, była aktywna na YouTubie. Pracowała także z zespołem muzycznym Izabeli Trojanowskiej.

Prywatnie Narine wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Szostak. Jest też szczęśliwą mamą. Kobieta jest bardzo aktywna na Instagramie, prowadzi też bloga "MissIsBoss". Narine Szostak spełnia się jako psycholożka i aktywistka, działa na rzecz leczenia niepłodności. Niedawno została zaproszona jako ekspertka do "Dzień dobry TVN". Była uczestniczka "Baru" opowiadała o akcji #jestemN97.

Niepłodność jest bliżej, niż myślisz. Nawet nie marzyłam o tym, że trafię do tego studia. Do ostatniej minuty publikacji kolejnych odcinków myślałam tylko o tym, żeby było w zgodzie ze mną i w zgodzie z osobami, które mi zaufały. Dzisiaj wielki dzień - dla mnie osobiście i dla akcji oraz normalizacji choroby niepłodności - pisała na Instagramie.

Jak zmienili się uczestnicy "Baru"? Magda Modra

Magda Modra nie zniknęła z show-biznesu. Popularność, jaką przyniosło jej reality show, postanowiła wykorzystać i po zakończeniu nagrań do "Baru" rozpoczęła naukę w Warszawskiej Szkole Filmowej. Po kilku latach dostała propozycję poprowadzenia programu muzycznego "DJ Party" w telewizji Polsat. Celebrytka przyjęła ofertę i niedługo potem nagrała własną płytę. Magda Modra spełniała się również jako aktorka, grając w filmach i serialach. Pracę na planach łączyła także z chodzeniem po wybiegach. Jako modelka prezentowała stroje takich domów mody, jak między innymi Gucci, Dolce & Gabbana czy Calvin Klein.

W 2007 r. Magda Modra wyszła za mąż za Marka Krupskiego, z którym ma dwójkę dzieci. W 2014 r. celebrytka uległa groźnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego straciła śledzionę.

Żebra Magdy były połamane z przemieszczeniami, więc musiano dokonać pionowego rozcięcia jamy brzusznej. Potłuczone narządy wewnętrzne mocno krwawiły, szycia wymagał żołądek, a śledzionę lekarze usunęli całkowicie. Najgorsze okazały się godziny tuż po operacji, kiedy życie Modrej podtrzymywała aparatura medyczna! Jej mąż przeżywał najgorsze godziny w swoim życiu, wiedząc, że żona walczy o życie, a w domu czeka na nią dwoje małych dzieci, w tym córeczka, którą gwiazda do tej pory karmiła piersią — relacjonowała "Faktowi" menadżerka gwiazdy.

Magdę Modrą ostatni raz w roli aktorki mogliśmy zobaczyć w polsatowskim serialu "W rytmie serca". Dziś celebrytka skupia się na rodzinie i mediach społecznościowych, na których jest bardzo aktywna.

Oglądaliście "Bar"? Którego z uczestników wspominacie najlepiej?