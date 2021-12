Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>



REKLAMA

Joanna Koroniewska ma naprawdę szczęśliwą rodzinę. Nie tylko jej małżeństwo z Maciejem Dowborem wydaje się bardzo dobrze dobrane. Para świetnie radzi sobie także z wychowaniem córek. Fanów interesuje także relacja aktorki z teściową. Jak dogaduje się z Katarzyną Dowbor? To pytanie wciąż powraca, a Koroniewska zawsze na nie chętnie odpowiada.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska pokazała piękny ogród Katarzyny Dowbor

Joanna Koroniewska szczerze o relacji z Katarzyną Dowbor

Chociaż Joanna Koroniewska chętnie mówi o tym, jakie ma stosunki z mamą męża, to fajni chyba wciąż nie mogą w to uwierzyć. Kobiety łączy silna więź, a na samym początku, podobno to dziennikarka pomogła parze przejść przez kryzys.

Koroniewska pokazała córkę. Do kogo jest podobna? Fani: Cała babcia

Koroniewska z teściową żyje w przyjaźni. Kobiety chętnie spędzają razem czas. Dlatego, kiedy ostatnio na Instagramie fani znów pytali ją o relację z prezenterką, aktorka odpisała:

Rozumiemy się bez słów. Więc można pozazdrościć! - czytamy.

Joanna Koroniewska i Katarzyna Dowbor screen - InstaStories

Wystarczy spojrzeć na zdjęcie, które zamieściła na InstaStories, żeby zrozumieć, co to znaczy. Materiał udostępniła u siebie też Katarzyna Dowbor.

Joanna Koroniewska i Katarzyna Dowbor lubią spędzać razem czas

Kornoniewska ceni czas z rodziną. Latem pokazała, jak relaksuje się w pięknym ogrodzie Katarzyny Dowbor. Zaprosiła też dziennikarkę do rozmowy, w ramach jednego z live'ów na Instagramie. Wystarczy chwilę posłuchać, jak ze sobą rozmawiają, żeby mieć pewność, że te dwie kobiety naprawdę się lubią.

Koroniewska ma dosyć: Gdy Dowbor ma siwe włosy, to ochy i achy. Pokazała zdjęcie

Faktycznie uważacie, że Koroniewskiej "można pozazdrościć"?