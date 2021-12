Misha Kostrzewski gorzko o byłej żonie. Poszło o wychowanie córki

Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Misha Kostrzewski zyskał popularność, kiedy zasiadł w fotelu jurora w tanecznym programie TVP "You Can Dance - nowa generacja". Brat Małgorzaty Rozenek szybko zyskał grono fanów, którzy obserwują jego działania w mediach społecznościowych. Do tej pory Kostrzewski publikował na Instagramie raczej zdjęcia, które ukazywały kulisy pracy w telewizji. Teraz jednak pokazał jedno ze swoich dzieci.

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

Misha Kostrzewski o córce

Misha Kostrzewski do tej pory niewiele mówił o dzieciach. Na Instagramie opublikował jednak właśnie portret córki Elisabeth. Nie krył, że jest dumny z pociechy, a także, że za nią tęskni.

Dzisiaj rozmawiałem z moją Kochaną córeczką Elishabetką. To był bardzo, bardzo wzruszający moment. Bardzo mi jej brak i to dziwne, że mówię o tym na Instagramie, ale ja się tylko chciałbym pochwalić, że mam tak niesamowitą córkę. Może to próżne z mojej strony, ale nie mogłem się powstrzymać. Jestem z ciebie dumny Elisabeth - pisał choreograf.

Pod zdjęciem nastolatki wywiązała się ciekawa dyskusja.

Wszyscy jesteśmy dumni ze swoich córek, bo my i nasze byłe żony wychowują je na wspaniałe kobiety - napisał jeden z internautów.

Kostrzewski nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi.

Nie wszystkie - odparował.

Czyżby nawiązał do swojej byłej już żony? Być może nie zgadzał się z modelem wychowania, który proponuje matka jego dzieci? Tego nie wiemy, bo mężczyzna nie rozwinął wypowiedzi. We wcześniejszych wywiadach nie krył jednak, że ma żal do kobiety. Padały mocne słowa na temat rozwodu.

Półtora roku temu, w trakcie pandemii zostawiła mnie żona. To był dla mnie trudny moment. Byliśmy razem przez 30 lat, mamy trójkę dzieci. Pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała mi, że to koniec, że wszystko między nami się skończyło. I ja wiedziałem, że to prawda - mówił Plejadzie.

Misha Kostrzewski komentuje Fot. mishakostrzewski/Instagram

Wygląda na to, że byli małżonkowie nie utrzymują przyjacielskich relacji.