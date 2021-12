Więcej o działalności pary prezydenckiej przeczytacie na Gazeta.pl.

REKLAMA

Świąteczny klimat udzielił się nie tylko polskim gwiazdom, ale również i Agacie Dudzie, która już zadbała o to, by w Pałacu Prezydenckim stanęła choinka. Pierwsza dama efektami z ubierania kilkumetrowego drzewka pochwaliła się na Instagramie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Ile wzrostu mają polskie gwiazdy? Agata Duda wysoka jak Anja Rubik, a Lewandowska i Chodakowska prawie na równi

Zobacz wideo Andrzej Duda uczcił urodziny swojej żony

Agata Duda pokazała tegoroczną choinkę w Pałacu Prezydenckim

Agata Duda poinformowała na Instagramie, że w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego stanęła choinka i to nie byle jaka. Drzewko ma co najmniej kilka metrów wysokości. Pierwsza dama w przeszłości wyjawiła, że w Pałacu od lat panuje pewna tradycja dotycząca ubierania choinki. Każdego roku świąteczne ozdoby wykonywane są przez młodych i uzdolnionych artystów. W tym roku za niepowtarzalne ornamenty odpowiadają uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Inspiracją do stworzenia świątecznych dekoracji były freski z Monasteru Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Oprócz tego drzewko zdobią również światełka, które tworzą niepowtarzalny klimat. Na opublikowanych zdjęciach można zauważyć, że Agata Duda zdecydowała się na stylizację kompletnie nienawiązującą do świątecznej atmosfery. Tego dnia założyła czerwoną bluzkę w lamparcie cętki i proste, czarne spodnie.

Bożonarodzeniowa choinka stanęła już w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego. W tym roku udekorowali ją uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Inspiracją wykonanych przez licealistów dekoracji były freski z Monasteru Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu - czytamy.

Agnieszka Michalska skończyła 50 lat. Jak dziś wygląda Krysia z "Lokatorów"?

Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony. Jak wam się podoba tegoroczna choinka w Pałacu Prezydenckim?