Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Agnieszka Michalska dała się poznać jako Krysia z popularnego serialu "Lokatorzy", który sprawił, że początkująca wówczas aktorka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim show-biznesie. Niestety, zdobyta sława miała również swoje minusy i Michalska po pewnym czasie przestała być kojarzona z innymi rolami. Szufladka "Krysi z Lokatorów" sprawiła, że gwiazda po zakończeniu emisji serialu w 2005 r. usunęła się w cień. Dziś zajmuje się całkiem czymś innym.

Zobacz wideo Rozmowa z Aleksandrą Adamską, aktorką serialu "Skazana"

Agnieszka Michalska skończyła 50 lat. Jak dziś wygląda Krysia z "Lokatorów"? Zajmuje się zupełnie czymś innym

Agnieszka Michalska nie od razu zrezygnowała z aktorstwa. Początkowo gwiazda "Lokatorów" dostawała mniejsze role i epizody. Fani aktorki mogli ją zobaczyć w niektórych odcinkach "Na dobre i na złe", "Kryminalnych", "ojca Mateusza" czy w "Komisarzu Alexie". Od pewnego czasu Michalska nie pojawia się jednak na srebrnym ekranie, co nie znaczy, że całkowicie przestała występować przed kamerą. Doświadczenie, jakie nabyła na planach zdjęciowych, przydało jej się bowiem do nowego zajęcia.

Agnieszka Michalska ppodlewski kapif

Widzowie pokochali ją za rolę Poli w "Lokatorach". Ostatnio została mamą

Agnieszka Michalska w tym roku skończyła 50 lat i jest w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie też internet stał się dla niej przestrzenią do rozwijania biznesu. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie i prowadzi kanał edukacyjny na YouTubie o nazwie "Kultura to Natura". Popularna Krysia z "Lokatorów" uczy innych sztuki aktorstwa w wersji online, dzieli się swoimi doświadczeniami i udziela raz początkującym w tym fachu. Warto podkreślić, że chociaż sama zrezygnowała z występów w serialach i filmach, rok temu wystąpiła gościnnie w teledysku do piosenki "Biznes" znanego rapera Sobla.

Zmiany przyświecały Agnieszce Michalskiej nie tylko stopie zawodowej, ale także prywatnej. Aktorka od 2017 r. jest rozwódką. Wcześniej przez 15 lat była żoną aktora Mariusza Drężka, z którym doczekała się syna o imieniu Ignacy.

Od premiery serialu "Lokatorzy" minęło 21 lat. Zobacz, jak zmienili się bohaterowie

Poznalibyście dziś serialową Krysię?