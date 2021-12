Więcej tekstów na temat ciekawych wypowiedzi gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Kamil Stoch na co dzień mierzy się z pytaniami dziennikarzy, którzy są ciekawi, jak wygląda jego życie poza stokiem. O związku z Ewą Bilan-Stoch co jakiś czas wspomina zresztą na Instagramie, ale dla niektórych to, co pisze, to zdecydowanie za mało. Tym razem jedna z osób, która spotkała skoczka, była ciekawa, czy ten zdradza żonę. Sportowiec był w ogromnym szoku.

Kamil Stoch zdradza żonę?

Kamil Stoch rok temu wygrał Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku. Dostał wówczas pytanie, jak czuje się po powtórzeniu sukcesu Adama Małysza sprzed 20 lat. Stoch wyjaśnił, że przecież stanął na podium w 2020 roku. Choć wpadka dziennikarza odbiła się echem w mediach, to sportowiec dzięki niej jest już do zaskakujących pytań przygotowany. Ostatnio właśnie takie dostał podczas wizyty w szkole podstawowej. Gdy prowadził na Instagramie transmisję na żywo, fani mieli szansę na usłyszenie anegdoty z jego życia. Jeden z uczniów odwiedzonej placówki zapytał go, czy jest wierny żonie.

Pamiętam, jak byłem z wizytą w szkole podstawowej, a dzieciaki mogły mi zadawać dowolne pytania. Jedno podniosło rękę i powiedziało: Czy zdradza pan żonę? - wyznał.

Kamil Stoch przyznał wówczas, że dziecięca bezpośredniość bardzo go zaskoczyła, ale i rozbawiła. Oczywiście, odpowiadając na pytanie, zaprzeczył, że zdradza żonę.

