Monarchia ma własne tradycje bożonarodzeniowe, które od lat kultywuje. Zastanawialiście się kiedyś, co członkowie rodziny królewskiej wręczają sobie w święta Bożego Narodzenia? Z pewnością podczas odpakowywania prezentów nie brakuje śmiechu.

Święta w rodzinie królewskiej. Jakie prezenty dają sobie royalsi?

W rodzinie królewskiej prezenty otwiera się w Wigilię, a nie 25 grudnia, tak jak robi to pozostała część mieszkańców Wielkiej Brytanii. To ukłon w stronę niemieckiej tradycji, która sięga czasów Królowej Wiktorii. Windsorowie na co dzień żyją w prawdziwych luksusach, dlatego od lat przestrzegają zasady dotyczącej świątecznych prezentów. Te przede wszystkim nie mogą dużo kosztować.

Jak ujawniła felietonistka 9Honey, Victoria Arbiter, podczas swoich pierwszych świąt jako pełnoprawny członek rodziny królewskiej księżna Diana w 1981 r. złamała rodzinną tradycję. Nieświadoma obowiązującej, świątecznej zasady, podarowała wszystkim drogie, kaszmirowe swetry.

Księżna Diana, książę Karol Photonews Scotland / Rex Feature / East News

Meghan Markle nie popełniła błędu księżnej Diany. Według "Daily Star" w 2017 roku dała królowej Elżbiecie zabawkę - śpiewającego chomika, która wyjątkowo przypadła do gustu monarchini. Książę William od żony brata znalazł pod choinką łyżkę z wygrawerowanym napisem: "zabójca płatków zbożowych".

Księżna Meghan i królowa Elżbieta Peter Byrne / AP / AP

Prezent księcia Harry'ego dla starszego brata był żartem z jego przerzedzających się włosów. Podobno kilka lat temu pod choinkę kupił księciu Williamowi perukę.

Według biografa brytyjskiej rodziny królewskiej, Briana Hoeya podczas Bożego Narodzenia w 2013 roku Harry podarował swojej babci czepek kąpielowy z wulgarnym napisem "Czyż życie nie jest s*ką?".

Książę Harry i królowa Elżbieta II EAST NEWS

Jak poinformowała biografka pisząca o brytyjskiej monarchii, Katie Nicholl, księżnej Kate bardzo spodobała się świąteczna tradycja Windsorów. Podczas pierwszych świąt w rodzinie królewskiej długo głowiła się, co podarować królowej. Ostatecznie samodzielnie wykonała prezent. Skorzystała z rodzinnego przepisu babci i przygotowała domowej roboty sos chutney. W jednym z wywiadów wyjawiła, że królowa doceniła jej gest i następnego dnia sos stał na stole.

Zanim książę Harry poznał Meghan, księżna Kate zadbała o jego życie uczuciowe i podarowała mu zabawkowy zestaw "Wyhoduj własną dziewczynę".

Idealna dziewczyna. Bez dokuczania, bez bólów głowy, bez PMS. Wystarczy dodać wodę - można przeczytać na ulotce.

Księżna Kate East News - Rex Features

Kolejnym dziwacznym prezentem jest skórzana deska sedesowa, którą księżniczka Anna wręczyła swojemu bratu, księciu Karolowi. Nietypowy podarek podobno tak mu się spodobał, że towarzyszył mu podczas królewskich podróży po całym świecie.

Książę Filip i księżniczka Anna. Reuters

Książę William także popisał się kreatywnością i obdarował swoją babcię parą kapci ozdobionych jej podobizną. Innym razem królowa Elżbieta w prezencie od wnuka znalazła pod choinką zabawkę - śpiewającą rybę.

książę William, księżna Kate Agencja Gazeta

Spodziewaliście się, że członkowie rodziny królewskiej w święta rezygnują z luksusowych podarków i stawiają na kiczowate prezenty?