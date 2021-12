Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

Pod koniec listopada do kin trafił film "Dziewczyny z Dubaju". Była to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji w tym roku i okazuje się, że bije rekordy popularności. Doda i ekipa w 10 dni zarobiła 10 milionów złotych. Wielu widzów zwróciło na pewno uwagę na jedną ze scen, w której pojawia się piłkarz łudząco podobny do Radosława Majdana. Co więcej, bohaterka znajdująca się wtedy na kadrze, ma wytatuowane inicjały RM. Były bramkarz odniósł się do tego.

"Dziewczyny z Dubaju". Jeden z bohaterów to Radosław Majdan?

Temperaturę wokół całej sprawy podgrzał także jeden z ostatnich przed śmiercią wywiadów Michała Kasprzaka. Aktor znany głównie z filmów porno, występujący pod pseudonimem Toxic Fucker, wcielił się w postać wspomnianego piłkarza. Opowiadając Robertowi Ziębińskiemu, autorowi książki "Porno. Jak oni to robią?", o swojej roli w "Dziewczynach z Dubaju", miał zdradzić, że zagra epizod i wcieli się w postać Majdana. To wszystko sprawiło, że wielu założyło, że faktycznie wzorowano się na byłym mężu Dody. A co on sam o tym myśli? Zapytała go o to reporterka Party:

Nie. Błagam… Ja nie będę tego komentował. Tak również tego, co wydarzyło się później, bo leżącego się nie kopie. Tylko tyle powiem - usłyszała od Radosława.

O film została także zapytana Małgorzata Rozenek. W rozmowie z tą samą reporterką przyznała, że nie śledzi rewelacji na jego temat oraz że nie wybierze się do kina. Wytłumaczenie miała jednak dobre i dla niektórych przekonujące. Opowiadała, że odkąd urodził się Henryk, z Radosławem brakuje im czasu na bycie na bieżąco z nowymi produkcjami filmowymi.